Ceļ daudzdzīvokļu mājas. Dzīvokļus jau rezervē

Netālā nākotne. Jau nākamgad šāda ainava pavērsies Saules ielas kvartālā, kad būs uzbūvētas pirmās divas akciju sabiedrības “Siguldas Būvmeistars” daudzdzīvokļu mājas. Foto: As “Siguldas Būvmeistars” vizualizācija Jau nākamgad šāda ainava pavērsies Saules ielas kvartālā, kad būs uzbūvētas pirmās divas akciju sabiedrības “Siguldas Būvmeistars” daudzdzīvokļu mājas.

Lai arī jaunā daudzdzīvokļu māja Cēsīs, Saules ielas kvartālā, vēl tikai būvniecības pašā sākuma stadijā, informācija uzņēmuma mājaslapā liecina, ka lielākā daļa no 24 dzīvokļiem jau ir rezervēti.

Jau esam rakstījuši par akciju sabiedrības “Siguldas Būvmeis­tars” iecerēm Cēsīs, Vilku un Saules ielas krustojumā, būvēt vairākas daudzdzīvokļu mājas. Uzņēmuma pārstāvis Jānis Purgailis stāsta, ka būvniecības process sācies pilnā sparā, lai jau novembrī dzīvokļus nodotu lietotājiem – īrniekiem vai īpašniekiem. Sākotnēji gan bija paredzēts, ka tas notiks jau pērn, bet dokumentu kārtošana ieilgusi.

“Izrādījās, dokumentu kārtošanas process ir laikietilpīgāks, nekā uzcelt pašu ēku. Mums svarīgi darbus sākt pavasarī, lai jau rudenī nams būtu apdzīvots,” saka J. Purgailis.

“Siguldas Būvmeistaram” ir pieredze šādu projektu īstenošanā, Siguldā jau uzbūvētas deviņas mājas, Cēsīs top desmitā uzņēmuma būvētā ēka. Mājā, kas atradīsies Siguldas ielā 3, būs divu un trīs istabu dzīvokļi 51,3 līdz 70,6 kvadrātmetru platībā ar pilnībā pabeigtu iekšējo apdari, aprīkotu virtuvi un vannasistabu. Ēka tiks pieslēgta pilsētas komunikācijām.

J. Purgailis stāsta, ka nama apkurei izmantos pilsētas centralizēto siltumapgādi: “Tas ir izdevīgāk, nekā būvēt savu autonomo katlumāju. Pieslēdzoties pilsētas siltumapgādei, varam aizmirst rūpes par siltumu. Būvējot atsevišķu katlumāju, jādomā, kā to apkalpot, kādas gāzes cenas un tamlīdzīgi. Mūsu bizness ir celt mājas, nevis pelnīt ar apkuri, to atstāsim citiem. Mājas ir ekonomiskas, katrā dzīvoklī iespēja regulēt siltuma patēriņu, katrs maksā par patērēto, līdz ar to komunālie maksājumi būs zemi. Katrs pats var izvēlēties savu taupības režīmu, it īpaši, ja daudz iznāk būt ārpus mājas.”

Mājaslapā cesumajas.lv var uzzināt visu nepieciešamo informāciju, tur arī redzams, kuri dzīvokļi vēl brīvi, kāds aprīkojums, kādas cenas.

J. Purgailis neslēpj, ka zināmas bažas rada šī brīža krīze: “Jau Siguldā jūtam, ka cilvēkiem ienākumi mazinās, viņi nespēj maksāt īri un meklē iespējas pārcelties citur. Tā ir katra brīva izvēle, mūs nesaista kādi strikti līgumi. Ja cilvēks nespēj maksāt, viņš atbrīvo dzīvokli, nekādas sankcijas par to nav. Tūlīt to varam izīrēt nākamajam klientam, jo pieprasījums joprojām liels. To parāda arī tas, ka tik daudzi dzīvokļi Cēsu mājā jau rezervēti, un esam pārliecināti, ka līdz nodošanai ekspluatācijā brīvu dzīvokļu ēkā vairs nebūs.”

Uzņēmums dzīvokļus piedāvā īrēt ar izpirkuma tiesībām. Pirmo divu gadu laikā samaksāto īres maksu ieskaita pirkuma cenā. Divos gados var saprast – pirkt vai turpināt īrēt neierobežotu laiku.

Kopumā šajā kvartālā “Siguldas Būvmeistars” iecerējis uzbūvēt četras daudzdzīvokļu mājas, būs arī labiekārtotas autostāvvietas, bērnu rotaļu laukumi, cita nepieciešamā infrastruktūra. Nākamo māju būvēs nākamgad. Ja vien nebūs kādi īpaši nelabvēlīgi apstākļi, katru gadu plānots uzbūvēt pa vienam namam.

“Zemi esam iegādājušies, esam ieinteresēti realizēt visu, kas šajā vietā iecerēts,” saka J. Purgailis.

Pēc ilgiem gadiem Cēsīs atkal pilnībā no jauna top daudzdzīvokļu māja. Pērn ekspluatācijā tika nodota 26 dzīvokļu ēka Ata Kronvalda ielā 56, kas ir Cēsu novada pašvaldības un Aizsardzības ministrijas kopīpašums, taču tā netika būvēta no jauna, bet gan pārbūvēta savulaik nepabeigta celtne. Pašvaldība sev piederošos dzīvokļus izmanto kā īres dzīvojamo fondu novadā nepieciešamo speciālistu piesaistei, tāpēc šī ēka jūtami nerisina lielo pieprasījumu pēc dzīvojamās platības. Bet uzņēmēji bieži min, ka tieši šī problēma traucē vēl sekmīgākai pilsētas attīstībai. Ja “Siguldas Būvmeistars” uzbūvēs visas četras mājas, tirgū nonāks gandrīz simts dzīvokļu, kas būs nozīmīgs ieguvums pilsētai.