“CATA” piestās pie Vidzemes slimnīcas

Lai Cēsu iedzīvotāji varētu ērtāk nokļūt Vidzemes slimnīcā, lai uzlabotu satiksmes ātrumu un nodrošinātu ērtākas pārsēšanās iespējas no viena transportlīdzekļa citā, no 2017.gada 18.decembra veiktas izmaiņas vairākos maršrutos, tostarp arī maršrutā Cēsis – Valmiera – Cēsis.

Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam nodrošināt, lai maršruta Valmiera–Cēsis autobuss pasažieru apmaiņu veiktu arī pie Vidzemes slimnīcas, reiss, kas no pirmdienas līdz sestdienai pulksten 8 tiek uzsākts Cēsu autoostā, tiks novirzīts gar attiecīgo medicīnas iestādi. Tāpat gar Vidzemes slimnīcu brauks autobuss, kas no Valmieras autoostas katru dienu izbrauc plkst. 13.35. Savukārt rīta reisa autobuss no pirmdienas līdz sestdienai no Valmieras autoostas izbrauks piecas minūtes vēlāk – plkst. 9, bet šis autobuss kursēs pa ierasto maršrutu.

Rosinājums ieviest izmaiņas starppilsētu kustības maršrutā ir Cēsu iedzīvotāju iniciatīva. Viņi bijuši aktīvi, sagatavojuši vēstuli, savākuši parakstus un devušies uz pašvaldību ar lūgumu risināt šo jautājumu, pārrunājot to ar pasažieru pārvadājumu firmu “CATA”, uzzināja “Druva”. Pašlaik autobusu kustība plānota tā, lai iedzīvotāji darbdienās varētu apmeklēt ārstus, bet sestdien, svētdien paciemoties pie tuviniekiem, kas ievietoti stacionārā.