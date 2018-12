Būsim veseli arī ziemā!

Tepat līdzās. Ārsts, fitoterapeits Arturs Tereško aicina veselību stiprināt, izmantojot meža bagātības, piemēram, var ņemt sauju priežu skuju, iebērt termosā, apliet ar apmēram 70 grādu karstu ūdeni, nostādināt un iegūt vitamīnu dzērienu.

Par ziemas nelūgtajiem pavadoņiem bieži piesakās dažādas saaukstēšanās slimības. Kamēr tas vēl nav noticis, jārūpējas, lai organismu, līdzīgi kā cietoksni, nostiprinātu pret uzbrucējiem.

Kad ļaudis runā, ka “Rīgā jau plosās kārtējais vīruss”, tad tas ir tikai laika jautājums, kad šis neģēlis būs atkūlies uz Cēsu pusi un sāks savus posta darbus. Protams, var tūdaļ virināt zāļu skapīti, taču var ielūkoties arī plauktā ar vasaras krājumiem.

Veselīga dzīvesveida popularizētāja, bioloģiskās saimniecības “Janavas” īpašniece Anta Kučere iesaka: “Lietojiet daudz garšaugu, jo tajos ir visi nepieciešamie mikroelementi. Sakapājiet, sajauciet ar sviestu un ziediet uz rupj­maizes. Pagatavojot tasi tējas, var iegūt mirkli laika un, kuram gan mūsdienās nevajagas dažas minūtes miera?” Viņa aicina iepirkties pie kaimiņiem, kuri kaut ko audzē, savukārt pilsētniekiem izmantot tiešās pirkšanas pulciņu piedāvājumu, jo tur zemnieki atved vienmēr svaigu produkciju. Viena no Antas Kučeres mīļākajām atziņām – bezdarbība veicina vecuma iestāšanos, darbs pagarina mūsu jaunību.

Ārsts, fitoterapeits Arturs Te­reš­ko aicina veselību stiprināt, izmantojot meža bagātības: “Vienu sauju prie­žu skuju ieber termosā, aplej ar apmēram 70 grādu karstu ūdeni, nostādina un iegūst vitamīnu dzērienu. Noderīgs ir kadiķītis, kura zaru aizdedzina, izkvēpinot no kaktiem “mošķus”. De­got izdalās ēteriskās eļļas, kas dezinficē gaisu, attīra māju no vīrusiem un mikrobiem. Vērtīgas ir kadiķa odziņas – gan zaļās, gan zilās, ko var samalt un lietot kā dabiskos vitamīnus vai kā garš­vielu. Tās uzlabo elpu, stimulē nieru darbību. Maksimālā dienas deva -viena tējkarote. Veselības stiprināšanai var izmantot Latvijā ražoto egļu skuju dzērienu “Hofi”.

Mūsu koki var palīdzēt ļoti daudz. Plūškoka ziedu uzlējums samazina augstu temperatūru, rosina svīšanu. Pro­tams, paciest augstu temperatūru ir grūti, kaut arī pirmajās slimošanas dienās būtu vēlams ļaut, lai organisms pats tiek galā. Pīlādžu ievārījums, sula, mizu novārījums uzlabo garastāvokli. Spēcīgākas ir pavasarī vāktās mizas.”

“Bērnu veselības centra 4” otoringolaringoloģe Inese Krūmiņa iesaka profilakses pasākumus bieži slimojošiem bērniem: “Pūst svilpītēs, gaisā pūst vates piciņas un ziepju burbuļus, mēģināt nopūst pēc iespējas lielākas un vairāk sveču liesmiņu. Šīs veselīgās rotaļas bērniem noteikti patiks! Smiešanās palīdz nesaslimt un palīdz atveseļoties, jo organismā izdalās C vitamīns, savukārt klepus gadījumā veicina atklepošanu.”

Farmaceite Indra Ēķe-Začeste aicina izvēlēties pārtiku, kurā ir vairāk antioksidantu jeb vitamīnu, minerālvielu un fermentu, kas spēj iznīcināt brīvos radikāļus un novērst to radīto kaitējumu. Brīvie radikāļi ir nestabili skābekļa savienojumi, kas dabiski veidojas vielmaiņas procesā. Ja organisms nespēj ar tiem tikt galā, šie savienojumi nodara šūnām kaitējumu. Farmaceites TOP produktu sarakstā ir melnā plūškoka ogas, lielogu mellenes, avenes un smiltsērkšķu ogas: “Ar antioksidantiem it īpaši bagātas tās, kas krāso mēli un rokas. Ēdienam jāpievieno maltas garšvielas – krustnagliņas, anīss, ingvers, ķimenes, timiāns, kanēlis un lauru lapas. Visi košie dārzeņi (to dabiskās krāsvielas) satur milzīgu daudzumu antioksidantu karotionīdu: svaigi, kaltēti vai saldēti sarkanie sīpoli, spināti, sarkanie kāposti, brokoļi, sarkanā paprika. Spilgti dzeltenais beta-karotīns ir burkānos, apelsīnos un aprikozēs.”

Unikāls dabisko vitamīnu un minerālvielu komplekss ir bišu maize, viela, ko bites rada no ziedputekšņiem, apstrādājot ar siekalu fermentiem. Biškopis Armands Galviņš to iesaka imunitātes stiprināšanai: “Bi­šu maize palīdz pret ma­zasinību, neirozēm, ape­tītes trūkumu, aizcietējumiem, sirds un asinsvadu slimību gadījumā. Atšķi­rī­bā no neapstrādātiem ziedputekšņiem tā nav alerģiska. Pieaugu­ša­jiem ieteicams lietot pa tējkarotei trīs reizes dienā, kursa ilgums 20 dienas. Nav vēlams lietot pēc pulksten septiņiem vakarā, būs grūti aizmigt.”