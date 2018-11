Burtnieku novadā autobusam uzgāzts koks

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 54 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti seši nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 12 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 15 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti deviņi ceļu satiksmes negadījumi. Cietušo nav. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies divi auto vadītāji. Noformēti 68 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 33 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

20.novembrī pulksten 17:20 Cesvaines novada, autoceļa Cesvaine – Velēna 7.kilometrā, automašīnas “Audi” vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un bojāja ceļa zīmi. Tika konstatēts, ka vīrietis piedalījies ceļu satiksmē smagā alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā – 3,28 promiles. Ceļu satiksmes negadījumā cietušo nav. Vīrietim noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

20.novembrī Burtnieku novadā, veicot koku zāģēšanu un nepārliecinoties par apkārtējo drošību, autobusam tika uzgāzts koks. Šajā notikumā nav cietušo personu.

Aizvadītajā diennaktī notikušas automašīnu sadursmes, taču iesaistītās personas devušās prom no notikuma vietas. Pulksten 11:00 Līgatnes pagastā nenoskaidrots vadītājs ar nenoskaidrotu transportlīdzekli izraisīja sadursmi ar stāvēšanai novietotu “VW Crafter” un aizbrauca no notikuma vietas par to neziņojot likuma noteiktajā kārtībā. Līdzīgi pulksten 12:00 Alūksnē nezināms autovadītājs izraisījis sadursmi ar stāvēšanai novietotu “Volvo” un pametis notikuma vietu. Visos gadījumos bojāti transportlīdzekļi. Cietušo nav.

Valsts policija atgādina, ka par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, — uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no septiņiem līdz piecdesmit pieciem eiro, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas.

Ieteicams, ka situācijās, kurās noticis neliels ceļu satiksmes negadījums, proti, negadījumā iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, nav cietušās personas, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai vai negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nedrīkst vai nevar turpināt ceļu, var tikt sastādīts saskaņotais paziņojums bez policijas klātbūtnes.