Brīvprātīgie palīdz bagātināt ikdienu pansionātā

Koncertā. Cēsu pansionāta iemītnieki priecājas par viesiem. Foto: Iveta Rozentāle Cēsu pansionāta iemītnieki priecājas par viesiem.

Pansionātu iemītniekus pēc ilgstošajiem pandēmijas ierobežojumiem tagad atkal var priecēt koncerti. Cēsu pansionātā ar labdarības koncertu viesojās trīs Vidzemes mūziķi, grupa “Zēgevaldes trio”, kurā darbojas Aivars Meijers, Aleksandrs Pļeskačs un solists, cēsnieks Indars Grasbergs.

“Tā kā esam no Vid­zemes, radās doma atbalstīt tieši šīs puses seniorus. Šis ir grupas pirmais labdarības pasākums, bet, neskatoties uz piepildīto koncertēšanas grafiku, ir iecere līdzīgus koncertus sniegt vismaz reizi gadā,” stāsta grupas pārstāve Daina Gaile un paskaidro, ka arī repertuārs izraudzīts īpašs, tāds, kas klausītājiem atsauks atmiņā viņu spēka gadus. “Tie ir cilvēki, kas izaudzinājuši mūsu paaudzi ar cieņu un mīlestību, nu ir laiks mums to izrādīt viņiem, atbalstīt un pateikt paldies. Dažkārt seniori ieslīgst rutīnā, apciemojot tos, kas mīt pansionātā, vai sarīkojot koncertu, sniedzam svētku sajūtu, iepriecinām. Pateicoties Cēsu uzņēmēju – akciju sabiedrībai “Cēsu Alus” un SIA “Beātus” Solo maiznīcai – atsaucībai, varējām sniegt ne tikai muzikālu baudījumu, bet atnest arī ciemakukuli – dzērienus un gardumus. Šāda sirsnīga prieka radīšana iepriecina arī pašus mūziķus. Jo vairāk mēs sniegsim pozitīvo, jo vairāk arī paši kļūsim pozitīvāki,” vērtē D.Gaile.

Pansionāta iemītnieks Valērijs Budrēvics koncerta laikā atzina, ka pasākums ļoti patīk, un pastāstīja, ka jaunākos gados reizēm gājis uz zaļumballēm, klausījies mūziku, un atklāj, ka tuvākās ir Raimonda Paula dziesmas. V.Bud­rēvics teic, ka dienās, kad pansionātā notiek pasākumi, ir īpaša sajūta, gribas arī attiecīgi saposties. No regulārajiem notikumiem visvairāk viņam patīk Desu balle.

Arī cēsniece Anta Godiņa vērtēja -ļoti patīkami, ka ir iespēja dzirdēt koncertus, redzēt māksliniekus, ka pansionātā notiek dažādi pasākumi. Īpašas sajūtas radījis solists Ainars Bumbieris, kas uzstājies Ziemassvētku laikā, šajā koncertā arī pati daudz dziedājusi līdzi: “Es agrāk dziedāju gan ansamblī, gan korī. Tā kā tagad nestaigāju, esmu zaudējusi iespēju tikt uz koncertiem, izrādēm, gleznu galerijām, bet esmu pateicīga, ka dzīvē man bija iespēja daudz redzēt, sajust, par daudzām lietām priecāties. Es biju no tām, kura nevis pa veikaliem staigāja, bet baudīja mākslu un par to priecājās. Mācījos ļoti grūtos apstākļos, bet ieguvu augstāko izglītību, cilvēkam, cik vien ir iespējams, jāatrod veids, kā grūtā brīdī iziet no situācijas. Arī tagad priecājos par jaukajiem mirkļiem: par pasākumiem, kas notiek pansionātā, par divām man pazīstamām meitenēm, kurām varu vienmēr piezvanīt, kuras mani regulāri apciemo.”

Pansionāta kultūras pasākumu organizatore Baiba Leitena pastāsta, ka iepriecināt seniorus piesakās gan kolektīvi, kuri jau iepriekš to darījuši, gan tādi, kas te vēl nav bijuši, un interese ir lielāka nekā pirms kovida pandēmijas. “Plānojam, lai mēnesī ir divi lielāki pasākumi, jo katra nedēļa piepildīta ar dažādām nodarbībām. Senioriem pasākumi ar dzīvo mūziku ir svētki, tāpēc viņi pucējas, runā par šo notikumu pirms tā un arī vēl ilgu laiku pēc tā. Un, ja nodarbības ne visi grib apmeklēt, tad šādus pasākumus apmeklē ļoti daudzi, jo tā ir svētku un balles sajūta, kad gribas dziedāt līdzi un pat uzdejot. Pēc tam viņi saka lielu paldies par tādu notikumu, kas viņus saviļņo vēl ilgu laiku.”

B.Leitena arī pastāsta, ka atbalstu piedāvā arī individuāli, piemēram, kāda fizioterapeite pēc savas iniciatīvas vada nodarbības, kāda pensionēta skolotāja regulāri apciemo pansionāta iemītniekus.