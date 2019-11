Brīvības rogainings Jaunpiebalgā

Ar aizrautību. Uz starta stājās gandrīz pustūkstotis dalībnieku. Foto: no albuma Uz starta stājās gandrīz pustūkstotis dalībnieku.

Patriotisma nedēļā, pāris dienu pirms Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas, Jaunpiebalgā pulcējās entuziasti, lai piedalītos Brīvības rogainingā, kas veltīts Latvijas karavīru un brīvības cīnītāju piemiņai.

Uz starta stājās gandrīz pustūkstotis dalībnieku. Komandas par vietām cīnījās 15 dažādās grupās – vīriešu, sieviešu, jauktajās -, kā arī dažādās vecuma kategorijās – sākot no jauniešiem līdz veterāniem, super veterāniem un ultra veterāniem, kur startēja dalībnieki no 65 gadu vecuma.

Brīvības rogaininga ietvaros notika arī Pašvaldību kausa izcīņa. Pašvaldību komandas par šo trofeju cīnījās jau ceturto gadu. Šoreiz startēja 64 komandas no 14 Latvijas pašvaldībām, arī attālajiem Durbes un Saldus novadiem. No mūsu puses savu novadu krāsas aizstāvēja Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas rogaininga entuziasti. Mājinieku pārstāvniecība bija viskuplākā.

Pašvaldību kausa izcīņā dalībnieki cīnījās četru stundu distancē. Vīriešu komandu konkurencē uzvaru izcīnīja mājinieki -Uģis Inka, Salvis Ozoliņš -, bet aiz viņiem vecpiebaldzēni Uldis Kat­laps, Agris Krūmiņš. Sieviešu komandu konkurencē uzvarēja Gulbenes novads, bet jauktajā – Kocēnu novads. Taču galvenā cīņa jau notiek par lielāko trofeju – Pašvaldību kausu. Šogad tas aizceļoja pie Apes novada pašvaldības. Īpaši izgatavoto balvu Jaunpiebalgas novada pašvaldības vārdā uzvarētājiem pasniedza Jaunpiebalgas domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs.

Otro vietu ieguva Saldus novads, trešo – Kocēnu novads, bet mājinieki, kuri iepriekšējos gados allaž bijuši otrie, šogad palika tūlīt aiz goda pjedestāla.

Ģimeņu komandas sacentās trīs stundu rogainingā, uzvaru svinēja komanda “3A”, kurā startēja Rūdolfs Actiņš un Ansis Actiņš. Otrajā vietā komanda “Bērziņi” – Gatis Bērziņš, Katrīna Bērziņa un Ginters Bērziņš -, bet trešie komanda “SLK”, kurā startēja Lūkass Siliņš un Kaspars Siliņš.

Pārējās komandas iesaistījās kontrolpunktu meklēšanā četru vai sešu stundu rogainingā.

Četru stundu sacensībās absolūtajā vērtējumā uzvarēja “TRX Bizoni” – Dairis Magone, Ainārs Drozds. Otro rezultātu uzrādīja Jaunpiebalgas novada sestā komanda : Uģis Inka, Salvis Ozoliņš, kuri bija pirmie pašvaldību kausa ieskaitē. Trešie absolūtajā vērtējumā, bet otrie pašvaldību kausā – Vecpiebalgas pirmā komanda, kurā startēja Uldis Katlaps un Agris Krūmiņš.

Atsevišķās grupās uzvarēja: MV grupā Saldus izlase – Ainārs Mankus un Jānis Kleins; XO grupā Kocēnu novada 1.komanda – Līga Valdmane, Andris Robalds;

XV grupā “Gliemeža pēdējais izrāviens” – Jānis Riža, Anda Grapēna; MJ grupā “Paspēt laikā. Apes novads” – Austris Kalniņš, Uvis Sproģis; WV grupā Gulbenes novads – Daiga Krēsliņa, Ilze Boldāne; XSV grupā Vecpiebalgas novada 2.komanda – Sarmīte Stērste, Aigars Leiboms; WO grupā “Ziemeļ­kurzemes meitenes” – Inese Vārna un Ieva Meiere; MUV grupā Jaunpiebalgas novada 1.komanda – Jānis Biezais, Jānis Upens; XUV grupā “Eži” – Inga Elksnīte, Andris Elksnītis; XJ grupā Gulbenes novada 3.komanda – Roberts Putnis, Dārta Putne; MSV grupā “Prātīgie! Apes novads” – Viesturs Dandens, Juris Ozoliņš; WSV grupā Jaunpie­balgas novada 4.komanda – Sarmīte Vlodare, Ilze Zariņa; WJ grupā Madonas novada 1.A komanda – Līva Dave, Dana Nagle.

Sešu stundu rogainingā par absolūtajiem uzvarētājiem ar simtprocentīgu savākto punktu daudzumu kļuva komanda “Wolfs are back” – Guntis Māliņš un Uldis Upītis, kuri pirmie arī MO grupā. Otrie absolūtajā ieskaitē, bet pirmie MV grupā komanda “Ar prieku” – Jevgeņijs Bondins, Pēteris Druķis. Trešo labāko rezultātu uzrādīja “PB” – Ieva Biedrīte, Sandis Pētersons, kuri uzvarēja XO grupā.

Citās grupās uzvarēja: XV grupā “Have a good time!” – Arnis Grasis, Anžela Šapovalova; XSV grupā “Mona V” – Baiba Ozola, Jānis Nāgelis; WO grupā ­“Vid­zem­­nieces” – Nora Baran­ovska, Marta Liepiņa; WV grupā “Jūra līdz ceļiem” – Indra Segliņa, Ieva Vītoliņa; MJ grupā uzvara komandai “Latvju dēli” – Tomass Tīss, Tomass Neuss – Lucs; MUV grupā “Mežabrāļi” – Juris Drunka, Andris Rudzītis; MSV grupā pirmajā vietā “Asie pipari” – Ilmārs Kaulakans, Viesturs Ziediņš; XUV grupā Igaunijas komanda no Otepes; WSV grupā “Matrix” – Rota Ņuka, Anda Lejasblusa; WUV grupā komanda “GGLL” – Gunta Lebedoka, Ligita Grunde; XJ grupā “Vecie pīrāgi” – Nemo Olte, Marta Štīla, Viktorija Vīgube; WJ grupā “Vecās rozīnes” – Jana Gulbe, Sanda Leimane. Brīvības rogainings notika jau ceturto gadu. Trīs iepriekšējos gadus pasākums rīkots Kurzemes pusē.

Mājinieces. Startam “Brīvības rogainingā” gatavojas viena no Jaunpie­balgas komandām – Liene Ikšele (no kreisās), Inita Koļesņikova un Ilze Kārkliņa.

Foto: NO ALBUMA

Distancē. “Brīvības rogainiga” Pašvaldību kausa izcīņā šogad debitēja Vecpiebalgas novads, ko pārstāvēja četras komandas. Vienā no tām startēja Aija Praulīte (no kreisās) un Anita Katlapa.

Foto: NO ALBUMA