Brīvdienās zog; brauc reibumā; izraisa sadursmi uz ceļa

Aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 6.aprīļa līdz 9.aprīlim, saņemta informācija par 208 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 22 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 75 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 35 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajās brīvdienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 16 ceļu satiksmes negadījumi. Trijos no negadījumiem saņemta informācija par trijiem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 9 vadītāji. Noformēti 270 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 112 bija par ātruma pārsniegšanu.

6.aprīlī, pulksten 20:50 Madonas novadā, atspiežot kādas dzīvokļa durvis, nozagtas 1994.gadā dzimušam vīrietim piederošas mantas. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, kā arī policija noskaidro notikušā apstākļus.

Laika posmā no 7.aprīļa pulksten 22:00 līdz 8.aprīļa pulksten 01:11 Valkas novadā, no kādas mājas pagalma nozagta automašīna “Volkswagen”. Izbraucot policijas norīkojumam, minētā automašīna tika atrasta netālu no notikuma vietas. Policija noskaidro notikušā apstākļus, kā arī uzsākts kriminālprocess.

7.aprīlī pulksten 09:00 Alojas novadā, kādā garāžu kooperatīvā, atlaužot ieejas durvis, iekļūts 1985.gadā dzimušam vīrietim piederošā garāžā. No īpašuma nozagtas dažādas mantas. Policija noskaidro notikušā apstākļus, kā arī uzsākts kriminālprocess.

7.aprīlī, pulksten 09:04 Apes novadā, Gaujienas pagastā, pa autoceļu Gaujiena – Verasskola, 1993.gadā dzimis vīrietis, vadot mopēdu, izraisīja sadursmi ar 1956.gadā dzimušā vīrieša vadīto automašīnu “BMW”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta mopēda vadītājs, kurš pēc negadījuma vērsās tuvākajā ārstniecības iestādē. Izbraucot policijas norīkojumam, atklājās, ka mopēda vadītājs pie stūres sēdies bez transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmēm, vadīšanas tiesībām, kā arī būdams reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisās sasniedza 1,37 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

7.aprīlī, pulksten 07:30 Burtnieku novadā, Rencēnu pagastā, autoceļa Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi) 21.kilometrā, 1981.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Volkswagen Golf”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Ceļu satiksmes negadījumā cieta vadītāja, kura nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

7.aprīlī, pulksten 18:00 Madonas novadā, Ošupes pagastā, autoceļa Lubāna – Upatnieki, 1975.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Volkswagen Golf”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Ceļu satiksmes negadījumā cieta vadītāja, kura nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policijas darbiniekiem radās pamatotas aizdomas, ka sieviete pie spēkrata stūres sēdusies reibumā, līdz ar to tiek noskaidroti notikušā apstākļi.

8.aprīlī, pulksten 23:34 Lubānas novadā, Indrānu pagastā, autoceļa Lubāna – Dzelzava pirmajā kilometrā, 1989.gadā dzimis vīrietis, vadīja automašīnu “Audi” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā sasniedza 2,54 promiles.

8.aprīlī, pulksten 01:54 Gulbenes novadā, Stradu pagastā, Stāķos, pa vietējas nozīmes ceļu, 1986.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Audi” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā sasniedza 2,34 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.