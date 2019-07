Brīvdienās VUGD Vidzemes reģionā saņēma 25 izsaukumus

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 12.jūlija plkst. 6.30 līdz 15.jūlija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 25 izsaukumus – astoņus izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu, 12 uz glābšanas darbiem, bet pieci no izsaukumiem bija maldinoši.

Sestdien plkst. 20.19 izsaukums saņemts uz Jūrmalas ielu Salacgrīvā, kur dega sausā zāle 80m2 platībā. Plkst. 20.36 ugunsgrēks likvidēts.

Naktī uz svētdienu plkst. 1.22 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Valmieru, kur no dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem izveidojies spēcīgs piedūmojums. Iekļūstot caur logu dzīvoklī, ugunsdzēsēji glābēji atvēra durvis no iekšpuses un izglāba divus cilvēkus, kuri bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 1.47 ugunsgrēks tika likvidēts un tajā 0,2m2 platībā bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens.

Lai piedeguša ēdiena izraisītos ugunsgrēkos neciestu un neietu bojā cilvēki, VUGD aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību, gatavojot vai sildot ēdienu, neatstāt ēdienu uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības un uzstādīt mājokļos dūmu detektorus, kas ar spalgu skaņas signālu laikus pavēstīs par izveidojušos sadūmojumu.

Vēl VUGD palīdzība bija nepieciešama Mednieku ielā Rūjienā, kur dega sadzīves mantas 1m2 platībā, Limbažu novada Skultes pagastā, kur dega vienstāva šķūņa siena 1m2 platībā, Tehniķu ielā Priekuļos, kur vienstāva neapsaimniekotā ēkā dega atkritumi 0,2m2 platībā, Rūpniecības ielā Valmierā, kur dega elektriskā tējkanna 0,01m2 platībā, Rencēnu ielā Valmierā, kur dega elektrības skapis 2m2 platībā. Vairākas reizes ugunsdzēsēji glābēji devās uz izsaukumiem, kuros pēc ceļu satiksmes negadījumiem bija nepieciešams sakārtot ceļa braucamo daļu. Šādi izsaukumi saņemti – Smiltenes novada Launkalnes pagastā, Pils ielā Alūksnē, Lapsu ielā Cēsīs. Palīdzība sniegta arī vairākiem dzīvniekiem – Helēnas ielā Alūksnē, kur ezis bija sapinies tīklā, Rīgas prospektā Ziemeļblāzmā, kur pagalmā notverta čūska un palaista mežā.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 123 izsaukumus – 50 uz ugunsgrēku dzēšanu, 50 uz glābšanas darbiem un 23 maldinājumus.