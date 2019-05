Brīvdienās pieķerti arī 8 velosipēdisti, kuri piedalījušies ceļu satiksmē alkohola reibumā

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 17.maija līdz 20.maijam, saņemta informācija par 326 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemts viens Valsts policijas lēmumi par nošķiršanu. Reģistrēti 33 ceļu satiksmes negadījums, kur septiņos no gadījumiem ir 10 cietušie un viens bojāgājušais. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 23 transportlīdzekļu vadītāji, no tiem 13 bija automašīnu šoferi. Noformēti 337 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 174 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

18.maijā pulksten 10:58 Naukšēnu novadā Ķoņu pagastā, autoceļa Rūjiena – Vīlandi, no ceļa braucamās daļas nobrauca un iebrauca kokā automašīna “VW Golf”. Ceļu satiksmes negadījumā gāja bojā automašīnas vadītājs – 1958.gadā dzimis vīrietis, kā arī negadījumā cieta trīs automašīnas pasažieri – visi nogādāti medicīnas iestādē. Policija turpina izmeklēt notikušā apstākļus. Uzsākts kriminālprocess.

Vakar, 19.maijā pulksten 05:50 Valkas novadā, Valkā, Semināra ielā Satiksmes uzraudzības rotas darbinieki par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, kas saistīts ar braukšanu reibumā, apturēja kādu “BMW X6” automašīnas vadītāju, kurš ceļu satiksmē piedalījās 2,42 promiļu reibumā. Apturētā transportlīdzekļa vadītājs bija kāds 1980.gadā dzimis vīrietis un, lai izvairītos no administratīvā soda, policistiem deva “kukuli” 300 eiro apmērā. Policisti pārkāpēju aizturēja.

Kukuļu došana saskaņā ar Krimināllikumu ir sodāma pēc 323. panta, kurā par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Aizvadītajās dienās pie transportlīdzekļu stūres alkohola reibumā apturēti 23 transportlīdzekļu vadītāji no kuriem 13 bija automašīnu vadītāji – no tiem septiņi autovadītāji ceļu satiksmē piedalījās bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, astoņiem vadītājiem minimālā alkohola koncentrācija izelpā bijusi lielāka par 1,5 promilēm.

17.maijā Gulbenes novadā, Gulbenes pagastā tika apturēts “VW Polo” vadītājs, kurš braucis bez jebkāda veida transportlīdzekļa tiesībām un būdams 1,36 promiļu reibumā, savukārt Valkā, Tālavas ielā apturēts vīrietis, kurš vadījis “Opel Vectra” 2,16 promiļu alkohola reibumā, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, bet Madonas novadā, uz vietējās nozīmes autoceļa “Opel Vectra” šoferim konstatēts 1,88 promiļu reibums. 18.maijā Kocēnu novadā, Bērzaines pagastā “Mazda” vadītājs pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus 1,32 promiļu reibumā. Tajā pašā dienā, agrā rītā, tika saņemta informācija, ka Madonas novadā, Madonā, nenoskaidrots jaunietis vada automašīnu “BMW”, iespējams, alkohola reibumā, izbraucot policijas norīkojumam, izdevās transportlīdzekļa vadītāju apturēt un konstatēja, ka 1989.gadā dzimis vīrietis, ceļu satiksmē piedalās bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un 2,71 promiļu reibumā. Madonas novadā, Ošupes pagastā tika apturēts automašīnas “Opel Vectra” vadītājs 2,48 promiļu reibumā, tāpat Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā apturēts šoferis, kurš ar 2,1 promiļu lielu reibumu sēdies pie “Nissan Almera” stūres. Savukārt vēlā vakara stundā, Rūjienā pa Parka ielu policisti apturēja kādu “Audi A3” vadītāju 2,6 promiļu reibumā.

19.maijā Strenčos, Rīgas ielā tika apturēts automašīnas “AUDI 80” vadītājs, kurš bez tiesībām un alkohola reibumā – 1,4 promiles, pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, bet Valkas novadā, Valkā, kāds automašīnas “Audi Avant” vadītājs ceļu satiksmē piedalījās 2,33 promiļu reibumā.

Aizvadītājās dienās pieķerti arī 8 velosipēdisti, kuri piedalījušies ceļu satiksmē alkohola reibumā. Visiem transportlīdzekļu vadītājiem tika noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli par braukšanu reibumā.