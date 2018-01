Brīvdienās degušas sadzīves mantas, tehnika un ārdurvis

Aizvadītajās diennaktīs, no 12.janvāra plkst. 6.30 līdz 15.janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma 21 izsaukumu. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa informē, ka 10 no tiem bijuši uz ugunsgrēku dzēšanu, desmit uz glābšanas darbiem un vēl viens bija maldinājums.

Jau ziņots, ka vakardien plkst. 21.57 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Valkas novada Valkas pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka vienstāvu dzīvojamā mājā deg sadzīves mantas 7 m² platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks. Plkst. 23.14 ugunsgrēks tika likvidēts.

Šogad ugunsdzēsēji glābēji ik dienu dodas uz vairākiem izsaukumiem saistībā ar ēku dūmvados degošiem sodrējiem. Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Smiltenes novada Variņu pagastā, Gulbenes novada Litenes pagastā, kā arī Amatas novada Zaubes pagastā, kur māju dūmvados dega sodrēji. Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkalnāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sadzīves mantas, sadzīves tehnika, vairākas vieglās automašīnas, ārdurvis.

Savukārt sestdien pēcpusdienā VUGD saņēma izsaukumu uz Ilūkstes novada Dvietes pagastu, kur divi cilvēki bija slidojuši uz ledus un ielūzuši. Par laimi cilvēkiem izdevās izkļūt krastā pašu spēkiem. VUGD atgādina ikvienam iedzīvotājam, ka atrasties uz ledus ir bīstami un tas apdraud cilvēka veselību un dzīvību! Pie tam, ziemas periodā ielūzt ledū un noslīkst ne tikai makšķernieki, bet arī cilvēki, kas, piemēram, pastaigājas vai slido pa ledu. Šobrīd, kad daudzviet ūdenstilpnēs ir izveidojies ledus, aicinām iedzīvotājus būt apdomīgiem un nepakļaut savu dzīvību un veselību briesmām – nedodieties uz ledus, jo uz ūdenstilpnēm izveidojusies ledus kārta ne vienmēr ir pietiekami bieza, lai varētu izturēt cilvēku svaru.