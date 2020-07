Brīvdienas ceļu satiksmē samērā mierīgas

Vidzemē kopumā aizvadītās svētku brīvdienas vērtējamas kā visai mierīgas, ziņojot par šajā laikā satiksmē pieķertajiem dzērājšoferiem, atzinusi Valsts policijas Vidzemes reģi­ona pārvalde.Vēsturiskā Cēsu rajona teritorijā apturēti trīs autovadītāji, kuri pie stūres sēdušies alkoholisko dzērienu ietekmē, visā Vidzemē tādi bijuši 18. Kā iepriekš informēja Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speci­āliste Zane Vaskāne, pērn Jāņu laikā (viena brīvdiena mazāk – red.) pie stūres pieķerti 20 iereibušie, bet aizpērn – 12 transport­līdzekļu vadītāji. Vairāki iereibušie šogad arī pieķerti pēc ziņojumu saņemšanas no citiem satiksmes dalībniekiem, par ko kārtībsargi ir gandarīti un velta īpašu pateicību līdzcilvēku apzinībai.

No 19. līdz 24.jūnijam vēsturiskā Cēsu rajona iecirkņa apkalpojamajā teritorijā fiksēti 18 ceļu satiksmes negadījumi. Šajās sešās dienās mūspusē bijuši trīs neveiksmīgākas avārijas, kurās kopumā cietušas piecas personas, turklāt divas no tām – velosipēdisti. Tiesa, abi riteņbraucēji krituši paši, nesaduroties ar citu transportlīdzekli. Sestdien, 20.jūnijā, velosipēda kritienā miesas bojājumus guva kāda sieviete Līgatnē. Savukārt svētdien, 21.jūnijā, stūri nenovaldīja kāds vīrietis Jaunpiebalgas pagastā uz autoceļa Jaunpiebalga – Ces­vaine, viņš gan pie transport­līdzekļa vadīšanas ķēries alkoholisko dzērienu ietekmē.

Nopietnākā autoavārija atgadījusies pirmdien, 22.jūnijā, Vecpiebalgas pusē. Ap pulksten 12 Dzērbenes pagastā uz autoceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona notikušajā ceļu satiksmes negadījumā iesaistītas pat trīs automašīnas. Sākotnējā informācija liecina, ka automašīnas “Audi” vadītāja novērsusi uzmanību no ceļa un līdz ar to iebraukusi ceļa nomales margās. Turpretī “VW Golf” vadītājs, lai izvairītos no sadursmes ar šo transportlīdzekli, iebraucis pretējā braukšanas joslā, kur notikusi sadursme ar automašīnu “VW Passat”. Notikušā rezultātā cietušas trīs personas.