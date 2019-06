Braucēju nelaimes Jāņos

Jāņu brīvdienās Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 32 transportlīdzekļu vadītāji, no tiem 13 bija automašīnu šoferi. Reģistrēti 35 ceļu satiksmes negadījumi, kur astoņos gadījumos ir deviņas cietušas personas. No 21.līdz 25.jūnijam Vidzemes reģiona pārvaldes darbinieki noformējuši 517 administratīvā pārkāpuma protokolus ceļu satiksmes jomā, no kuriem 236 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Vidzemē reģistrēti vairāki ceļa satiksmes negadījumi, kuros cietuši gājēji un velosipēdisti. Mūspusē, Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā, autoceļa Augšlīgatne – Skrīveri 2.kilometrā, kāds vīrietis, vadot velosipēdu, krita un guva miesas bojājumus, cietušais nogādāts medicīnas iestādē.