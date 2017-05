Brauc reibumā, bez tiesībām un ar citas automašīnas numurzīmēm

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 26. līdz 29.maijam, saņemta informācija par 210 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 28 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 73 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 22 nodarījumi pret īpašumu. Tāpat aizvadītajās brīvdienās reģistrēti arī 20 ceļu satiksmes negadījumi. Četros no tiem saņemta informācija par četriem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 17 vadītāji. Noformēti 312 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 167 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk notikumu apskatā, par ko informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

26.maijā pulksten 21:37 Rūjienas novadā, Vilpulkas pagastā, uz autoceļa Rūjiena – Mazsalaca, 1991.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu „Volkswagen Passat”, kurai transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes bija uzliktas no citas automašīnas. Turklāt autovadītājs spēkratu vadīja bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un esot alkoholisko dzērienu iespaidā. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

27.maijā pulksten 0:45 Salacgrīvā, Viļņu un Baznīcas ielu krustojumā, nenoskaidrots vadītājs, vadot automašīnu „Audi 80”, nepalaida pa galveno ielu braucošo automašīnu „Ford Fiesta”, kuru vadīja 1986.gadā dzimis vīrietis. Vainīgais no notikuma vietas aizbēga, neziņojot par notikumu noteiktajā likuma kārtībā. Ceļu satiksmes negadījumā cieta „Audi” pasažieris, 2001.gadā dzimis vīrietis, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

27.maijā pulksten 12:30 Gulbenes novadā, Tirzas pagastā, autoceļa Cesvaine – Velēna 26. kilometrā, notika sadursme starp 1995.gadā dzimušās sievietes vadīto automašīnu „Volkswagen” un 1989.gadā dzimušā vīrieša vadīto automašīnu „Toyota”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta „Toyota” vadītājs, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

27.maijā pulksten 17:50 Cēsīs, pa Bērzaines ielu, 1981.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu „Opel” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā bija 2,4 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

28.maijā pulksten 18:04 Smiltenē, Baznīcas laukumā, 1974.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu „Volkswagen Passat”, nepalaida pa galveno ceļu braucošo automašīnu „Volkswagen Passat Variant”, kuru vadīja 1980.gadā dzimis vīrietis. Rezultātā, notika abu automašīnu sadursme, kurā cieta „Volkswagen Passat Variant” pasažiere, 1984.gadā dzimusi sieviete. Cietusī nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.