Boķa iespējamā pievienošanās partijai padaidām ir neskaidra

Saeimas deputāta Ineša Boķa iespējamā pievienošanās Latvijas Zemnieku savienībai (LZS) pagaidām ir neskaidra, turklāt priekšroka deputāta kandidātu virzīšanā būtu jādod partijā jau ilgstoši esošajiem biedriem, aģentūrai LETA atzina LZS Valmieras novada nodaļas vadītājs Jānis Brengulis. Iesniegums par iestāšanos LZS no Boķa patlaban neesot saņemts, taču Brengulis nenoliedza, ka ir iepriekš ar šo politiķi runājis par iespējamo sadarbību, ņemot vērā tuvojošās parlamenta vēlēšanas.

Patlaban Boķa pievienošanās LZS un viņa iespējamā virzīšana Saeimas vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstā ir neskaidra un “zīmēta kafijas biezumos”. Lielāka skaidrība varētu būt februāra vidū, kad nodaļai paredzētas sapulces.

“Nav jau tā, ka visi sēž Valmierā un gaida viņu. Viss ir tādā sākuma stadijā. Es teiktu, ka šobrīd nevajadzētu vēl pārāk aktualizēt šo jautājumu. Varbūt Valmieras nodaļa pasaka “nē” Boķim, bet varbūt kāda cita saka “jā” un ir gatava viņu pieņemt,” norādīja Brengulis.

“Kad saņemsim viņa iesniegumu, tad arī lemsim. Esmu mierīgas un prātīgas politikas piekritējs, taču mums ir savi kandidāti, ko virzīt uz Saeimas vēlēšanām. Tas nebūtu īsti korekti, ja LZS Valmieras nodaļas ilgstošie biedri netiktu virzīti, bet te uzreiz ir Boķa kungs. Tas manā uztverē nebūtu īsti toleranti. Tiem, kuri ilgstoši ir biedri, jābūt priekšrokai, bet lielo sarakstu jau noformē Zaļo un zemnieku savienības valde. Dzīvosim, redzēsim,” norādīja Brengulis.

Jānorāda, ka Boķis, kurš ir “Vienotības” sadarbības partijas “Valmierai un Vidzemei” biedrs un valdes loceklis, piektdien nolēma izstāties no “Vienotības” Saeimas frakcijas. Tādu pašu lēmumu pieņēma arī deputāts Viktors Valainis, kurš ir Jēkabpils reģionālās partijas biedrs. Arī šī ir “Vienotības” sadarbības partija.

Gan Boķis, gan Valainis savu izstāšanos no “Vienotības” frakcijas pamatoja ar šonedēļ notikušo Saeimas balsojumu par deputātes Ingunas Sudrabas (NSL) atsaukšanu no “oligarhu lietas” parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Abi minētie deputāti balsojumā atturējās, lai gan viņu frakcijas biedri atbalstīja Sudrabas atsaukšanu.

Boķis tagad pieļauj iespēju izstāties no partijas “Valmierai un Vidzemei” un rakstīt iesniegumu par iestāšanos vienā no Zaļo un zemnieku savienību veidojošajām partijām – LZS. Viņš arī neizslēdz iespēju kandidēt vēlēšanās no ZZS saraksta, ja tiktu panākta šāda vienošanās.

ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis skaidroja, ka lēmumi par Boķa iespējamu pievienošanos LZS un startēšanu Saeimas vēlēšanās ir partijas attiecīgās reģionālās nodaļas rokās. Brigmanis personīgi atbalstot Boķa pievienošanos LZS.