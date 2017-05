Blūms Pasaules kausa posmā kalnu riteņbraukšanā finišē piektais

Foto: no albuma

Aizvadītās nedēļas nogalē Pasaules kausa izcīņas otrajā posmā kalnu riteņbraukšanā (MTB) Olimpiskajā krosā (XCO) Vācijā, Albštatē, U23 vīru konkurencē Latvijas komandas ZZK riteņbraucējs Mārtiņš Blūms izcīnīja piekto vietu, kopvērtējumā saglabājot otro pozīciju, savukārt otrs cēsnieks Arnis Pētersons elites grupā no vairāk nekā simts dalībniekiem šoreiz ierindojās 47.vietā, vēsta komandas pārstāvis Ivars Bācis.

Kā jau pasaules kausa posmā ierasts, sacensības pulcēja visus vadošos pasaules kalnu riteņbraucējus. Uz Vāciju trenera Vilmāra Tomsona vadībā devās arī abi Latvijas komandas ZZK sportisti – Arnis Pētersons un Mārtiņš Blūms, kas ļoti veiksmīgi bija startējuši pirms nedēļas pasaules kausa pirmajā posmā Čehijā, abiem sasniedzot labākos rezultātus Latvijas vēsturē – Blūmam izcīnot 2.vietu U23 grupā un Pētersonam 20.vietu elites grupā. I.Bācis norāda, ka šoreiz tik augstvērtīgus rezultātus neizdevās uzrādīt, taču tik un tā abi ZZK pārstāvji nostartēja labi, jo jāņem vērā, ka Arnim pirmajā sezonā elitē ir tāla starta vieta. Vācijas posmu kā pirmais no latviešiem uzsāka Blūms. Latvijas sportists bija viens no 156 pieteiktajiem dalībniekiem U23 grupas sacensībās. Pateicoties veiksmīgi aizvadītajam pirmajam posmam, Mārtiņš ieguva otro starta numuru, kas ļāva startēt no pirmās rindas kopā ar pirmā posma uzvarētāju Peteru Fagerhaugu (Norvēģija), trešās vietas ieguvēju Sebastianu Karstensenu (Dānija) un citiem. U23 vīri veica ievadapli, kam sekoja seši 4,2 kilometrus garie pamatapļi.

I.Bācis pastāsta, ka ievadapli Blūms noslēdza 13. vietā, tā brīža līderim Alanam Haterlijam no Dienvidāfrikas zaudējot 21 sekundi. Turpinājumā Mārtiņš pakāpeniski uzlaboja savas pozīcijas. Pirmo pamatapli cēsnieks noslēdza astotajā vietā, 18 sekundes aiz kanādieša Petera Daisera. Vadoši braucēju vidū Blūms bija arī otrajā un trešajā aplī, kuru noslēdza septītajā vietā.

Atstarpe no līdera gan bija pieaugusi līdz 40 sekundēm. Stabili labāko desmitniekā Mārtiņš atradās arī ceturtajā un piektajā aplī. Priekšpēdējais aplis tika noslēgts septītajā pozīcijā. Tiesa, labāko piecinieks bija vien dažu sekunžu attālumā.

Lieliski trenera Vilmāra Tomsona audzēknis veica pēdējā apli, uzrādot trešo apļa laiku un paceļoties uz piekto vietu. Šajā pozīcijā Blūms arī finišēja. Jāizceļ, ka pēdējā aplī Mārtiņš apsteidza arī pirmā posma uzvarētāju Peteru Fagerhaugu. No posma uzvarētāja Nadira Koledani, “ZZK” komandas braucējs atpalika par 1 minūti un 26 sekundēm.

Itālietis jau no pirmā apļa bija līderu vidū, bet vadību pārņēma ceturtajā aplī. Tuvāko sekotāju Georgu Egeru no Vācijas, Koledani apsteidza par 35 sekundēm. Labāko trijnieku noslēdza kanādietis Peters Disera, kuru no uzvarētāja šķīra 50 sekundes. Svētdien sacensības aizvadīja elites vīri. Starp 133 dalībniekiem ar 68. numuru startēja “ZZK” komandas riteņbraucējs Arnis Pētersons. Pirmajā posmā, kas pirms nedēļas notika Čehijā, trenera Vilmāra Tomsona audzēknis izcīnīja 20. vietu, kas ir Latvijas sportistu lielākais panākums MTB XCO krosā elites vecuma grupā. Vācijas posmā dalībniekus sagaidīja ievadaplis, kam sekoja septiņi pamatapļi. Viena pamatapļa garums bija 4,2 kilometri. Katrā aplī tika iekļauti divi izteikti stāvi kāpumi, vairāki lieli nobraucieni, lēcieni un citi pārbaudījumi. Jāņem vērā, kas sacensības notika ļoti spēcīgā tveicē, gaisa temperatūrai pārsniedzot 30 grādus. Ievadapļa sākumā notika spraiga cīņa par pozīciju, jo trase vietām bija ļoti šaura, kas apgrūtināja apdzīšanu.

Ievadapli Arnis noslēdza 63. vietā, 1 minūti un 20 sekundes aiz tā brīža līdera Metjū van der Pūla. Turpmākajos divos apļos Arnis zaudēja sešas pozīcijas, kamēr līderu vidū atradās trīs sportisti – Nino Šurters, Metjū van der Pūls un Šurtera tautietis Matiass Fluikigers. Trešajā aplī cēsinieks atguva uzreiz septiņas pozīcijas, esot 62. pozīcijā (+00:04:15 aiz līdera). Ceturtajā aplī notika vairāki pavērsieni arī līderu vidū. Van der Pūls, piedzīvojot tehniskas problēmas, zaudēja kontaktu no abiem šveiciešiem, tomēr tad neveiksmes piemeklēja Flukigers.

Sākotnēji viņš krita nelielā ātrumā pirms stāva nobrauciena, bet jau mirkli vēlāk, cenšoties atgūt zaudēto Šveices kalnu riteņbraucējs piedzīvoja jau daudz lielāku kritienu, vēlāk esot spiests no sacensībām izstāties. “ZZK” komandas braucējs Pētersons turpināja uzņemt apgriezienus, apdzenot vienu konkurentu pēc otra. Piekto no septiņiem apļiem Arnis noslēdza jau 54. vietā, 6 minūtes un 40 sekundes aiz Šurtera. Sesto apli Pētersons noslēdza kā 49., bet pēdējos 4,2 kilometros savas pozīcijas uzlaboja vēl par divām vietām. Finišu Cēsu novada sportists sasniedza 47. vietā. Priekšpēdējā aplī latvietim izdevās apsteigt arī labāko Igaunijas braucēju Martinu Loo. No posma uzvarētāja Nino Šurtera, Pētersons atpalika par 7 minūtēm un 47 sekundēm. Jāpiebilst, ka labāko apļa laiku “ZZK” braucējs sasniedza sestajā aplī, kad uzrādīja 22. rezultātu.