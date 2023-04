Biedrība turpina sniegt atbalstu grūtībās nonākušajiem

Rosīgi. Ukrainiete Margarita Zaitseva ir brīvprātīgā, viņa papildina piedāvājumu, lai katra ģimene var atrast sev nepieciešamo. Foto: Iveta Rozentāle Ukrainiete Margarita Zaitseva ir brīvprātīgā, viņa papildina piedāvājumu, lai katra ģimene var atrast sev nepieciešamo.

Labdarības biedrība “Be the light” palīdzību daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm ar bērniem, senioriem, kā arī grūtībās nonākušajiem sākusi sniegt jaunā vietā – kādreizējā Cēsu tirgus teritorijā, telpās, kurā bija veikals “Dārza bodīte”.

Otrdien satiktās daudzbērnu ģimenes dalījās ar skaudriem stāstiem, kādēļ vērsušās pēc palīdzības. Viena no uzrunātajām trīs bērnu mammām, kas dzīvo Cēsīs, atzīst: “Apģērbs un apavi ir dārgi, bet bērni no visa ātri izaug un nonēsā. Esmu mājās ar jaunāko bērniņu, nestrādāju, tāpēc iztikšana ir grūtāka. Ir jau neērti nākt pēc palīdzības, bet patlaban tiešām nevaram nopirkt apģērbu, apavus, tāpēc atnācām. Turklāt arī autiņbiksītes kļuvušas ļoti dārgas, esmu pateicīga, ka šeit saņēmu lielu paku. Dārgas ir arī citas higiēnas lietas. Esmu pateicīga par palīdzību, un, ja biedrībai vajadzēs, labprāt palīdzēšu kaut ko izdarīt, piemēram, sakārtot mantas vai kā citādi būt noderīga.” Citai satiktajai trīs bērnu mammai ir veselības problēmas, slimo jaunākie bērniņi, tāpēc šobrīd ir grūtāk: “Bet es cīnos, rokas nenolaižu. Visu cieņu Gintam (Gints Berneckis, biedrības “Be the light”- red.), kurš mums palīdz. Nācu tieši pēc autiņbiksītēm, bez tām iztikt nevar, bet naudas šobrīd pat zālēm nepietiek.”

Gita ir cēsniece, divu meitu un dēla mamma, kura veselības problēmu dēļ nevar strādāt: “Visaktuālākais ir apģērbs, visi bērni ir skolēni, vajadzīgs daudz, gan bikses, gan virsjakas, tāpat apavi. Meita bija ļoti priecīga, ka te var saņemt arī čipsu paciņu.” Gita atzīst, lai arī ir neērti to teikt, bet iztiek no valsts maksātās bērnu naudas un uzturlīdzekļiem: “Veikalā strādāju uz pusslodzi, bet ir ilgstošas veselības problēmas, jau vairāk nekā pusotru mēnesi ir darba nespējas lapa. Nauda iztērēta zālēm. Samak­sāju maksājumus, nopērkam ēdienu, tikko iztiekam līdz nākamajam mēnesim, knapināmies –cepam kartupeļus, gatavojam makaronus. Labi, ka ir pārtikas pakas, tur ir rīsi, griķi, tad tik jāpiedomā kaut kas klāt, uztaisām maltās gaļas mērci, un ēdiens gatavs.”

Biedrības valdes priekšsēdētājs Gints Berneckis vērtē, ka arī senioriem visbiežāk grūtības sagādā nepieciešamo zāļu iegāde un komunālo pakalpojumu rēķinu nomaksa, pēc tam pārtikai vairs visam mēnesim nepietiek.

Pēc palīdzības atnākušie atzinīgi novērtē jauno saņemšanas kārtību, tagad esot ērtāk un vieglāk. Biedrība iepriekš ilgu laiku atbalstu sniedza Raiņa ielas lielajā noliktavā, tagad telpas krietni mazākas, tādēļ palīdzību izsniedz dalīti: otrdienās daudzbērnu ģimenēm, trešdienās – ģimenēm ar bērniem, piektdienās – senioriem un grūtībās nonākušajiem. Aizvadītajā nedēļā palīdzību saņēma piecpadsmit ģimenes un deviņas grūtībās nonākušas personas, viņu skaitā galvenokārt seniori un kara bēgļi no Ukrainas.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu palīdzību un cilvēku vajadzības, palīdzība tiek sniegta tikai Cēsu novada iedzīvotājiem. Lai saņemtu atbalstu, saņēmējam jāaizpilda ģimenes, seniora vai krīzes situācijā nonākušā anketa, lai biedrība varētu gan sniegt atskaites Valsts ieņēmumu dienestam, gan novērstu ļaunprātīgu izmantošanu. Plānots, ka vidēji katra ģimene palīdzību varēs saņemt reizi trīs mēnešos. Gints Berneckis cer, ka tādējādi izdosies izvairīties no cilvēkiem, kuri ņem tikai tādēļ, ka kaut ko var dabūt bez maksas, neveidosies attieksme, kas noskaņo nesniegt palīdzību. “Tagad ar katru ģimeni aprunājamies, kāda ir situācija, kā varam vislabāk palīdzēt. Ceram šiem cilvēkiem arī rast iespēju piedalīties mācībās par finanšu plānošanu, jo biedrības mērķis nav palīdzēt visu mūžu, bet gan ļaut atsperties. Zinām cilvēkus, kuri savulaik nāca pēc palīdzības, bet tagad paši atsaucas, palīdz citiem. Tas arī ir rezultāts, uz kuru jāiet,” uzsver G.Berneckis.

Biedrība dalās gan ar līdzcilvēku saziedoto, gan atbalstītāju biedrības “Tuvu”, Ziedot.lv , SIA “Skandināvs”, nodibinājuma “Fonds Cerība Ģimenei” sarūpēto.