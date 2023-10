Bibliotēkā var meklēt saprotamas atbildes

Laiki mainās, bet grāmatas paliek. Par to pārliecinātas Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Lāsma Vasmane-Mašina (no kreisās), Drustu bibliotēkas vadītāja Aija Ciguze, Zosēnu bibliotēkas vadītāja Irene Prīse un Straupes bibliotēkas vadītāja Gunta Blaumane. Foto: Sarmīte Feldmane Par to pārliecinātas Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Lāsma Vasmane-Mašina (no kreisās), Drustu bibliotēkas vadītāja Aija Ciguze, Zosēnu bibliotēkas vadītāja Irene Prīse un Straupes bibliotēkas vadītāja Gunta Blaumane.

Cēsu Centrālā bibliotēka 21.Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku darbinieku konferencē “Bibliotēka kā atbalsta mehānisms mācību procesā” ieinteresēja 90 bibliotekārus no Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Smiltenes un Valkas novadiem.

“Katru gadu kolēģi iesaka tēmas, par kurām runāt. Bibliotēkas strādā sadarbībā ar skolām, mums ir jāieinteresē ne tikai bērni un jaunieši, arī skolotāji, lai izmanto to, ko varam piedāvāt,” stāsta Cēsu bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Lāsma Vasmane- Mašina un uzsver, ka kolēģi novērtē cēsnieku rīkotās konferences.

Konferencē Anita Priede no Latvijas Drošāka interneta centra atgādināja, ka bibliotēkā jārunā par interneta drošību. “Te nāk dažādas paaudzes. Katram interneta lietotājam ir sava līmeņa prasmes, zināšanas. Par riskiem, par to, kā sevi pasargāt interneta vidē, ir jāatgādina, jāskaidro jaunākais ,” uzsvēra D.Priede, bet Valsts izglītības satura centra Kompetenču pieejas ieviešanas nodaļas vadītāja Dace Kristiāna Ūdre atzina, ka par mūsdienu tehnoloģijām jaunieši ir zinošāki, bet tās vairāk izmanto izklaidei. “Bērni, jaunieši jāieinteresē tehnoloģijas aktīvāk izmantot mācību procesā, iegūt jaunas prasmes. Arī izklaide nav nekas slikts, bet interneta iespējas ir daudz lielākas,” skaidroja D.K. Ūdre. Savukārt Cēsu pilsētas Valde­māra bibliotēkas vecākā bibliotekāre Gunta Romanovska stāstīja par pielāgoto literatūru un kā to izmantot. “Tā ir svarīga bērniem ar lasīšanas problēmām, tādu ir vismaz 15 procenti. Tas nenozīmē, ka bērni negrib lasīt. Mūsu bibliotēkā ir izdevumi vieglajā valodā, ir audiogrāmatas. Tās var izmantot gan bērni, gan pieaugušie,” atgādināja vecākā bibliotekāre.

Konferences dalībnieki atzinīgi novērtēja uzzināto, kas noderēs ikdienas darbā. Smiltenes novada Raunas pagasta bibliotēkas vadītāja Digna Soboļeva pastāstīja, ka skolēniem regulāri atgādina par drošību. Bibliotēku aktīvi apmeklē 3.līdz 6. klases skolēni, arī gaidot autobusu uz mājām. “Patlaban populārākā spēle internetā ir “Roblox”. Iecienītas arī “Bereal” un “Snapchat”. Regulāri atgādinu, lai internetā nenorāda vietu, kur atrodas, ka internets ir publiska vieta. Bet sarunas par drošību ir jāsāk ar pieaugušajiem, jāstāsta viņiem, tad arī bērni zinās. Arī seniori daudz izmanto internetu, kad paskatos, ar kādu informāciju viņi dalās, var tikai brīnīties,” pārdomās dalās Raunas bibliotekāre un atklāj, ka mājās no cēsnieku rīkotajām konferencēm vienmēr atgriežas ar kādu ideju, kuru izmanto. Pērn konference bija par pasakām, tagad Raunas bibliotēkā sestdienās ir pasaku rīti ģimenēm ar bērniem.

Vecpiebalgas vidusskolas bibliotekāre Sanita Cimdiņa pastāsta, ka ieguvusi informāciju par literatūru vieglajā valodā un audio­grāmatām. “Īstenojot iekļaujošās izglītības programmu, aizvien biežāk saskaramies ar bērniem, kuriem ir problēmas lasīt, skolām ir jāpielāgojas, skolotājiem jāatrod mācību līdzekļi, ko piedāvāt. Valdemāra bibliotēkas piedāvājums būs noderīgs,” vērtēja S.Cimdiņa un piebilda, ka skolas bibliotēkā skolēni internetu vairs neizmanto, jo ir “Wife” tīkls un ikvienam ir mobilās ierīces. Vi­dusskolai ir abonēta letonika.lv, tā ir iespēja skolēniem, bet to izmanto maz.

Cēsu Pilsētas vidusskolas bibliotekāre Antra Kalniņa pastāstīja, ka bibliotēku apmeklē sākumskolas bērni, kuriem tā ir kas jauns. Ņem grāmatas, pusaudžu vecumā vairs ne, meklē tikai tās grāmatas, kuras skolotāji uzdevuši izlasīt. Par drošu internetu ar skolēniem runā audzināšanas un mācību stundās.

Konferences noslēgumā Gulbenes novada vidusskolas bibliotekāre Zita Grinberga un skolotāja Vita Medniece stāstīja par izlaušanās spēlēm kā neparastu iekļaujošas izglītības metodi. Viņas izveidojušas izlaušanās spēli mugursomas formātā un rosina skolēnus domāt par aktu­ālu iekļaujošas izglītības tēmu “Sevis pieņemšana”.

“Ir gandarījums, ka kolēģi ieguva jaunas zināšanas un atziņas. Daudzi atvadoties teica, ka brauks arī nākamgad,” sacīja L. Vasmane – Mašina.