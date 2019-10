Bibliotēka 21. gadsimtā – arī ludotēka

Foto: Indars Krieviņš

Konferencei Cēsu Centrālajā bibliotēkā reģistrējas Digna Soboļeva no Raunas bibliotēkas Rozēs (no kreisās), Ingrīda Rence no Veselavas, Baiba Logina no Jaunpiebalgas, Lidija Rutkovska no Amatas novada Līvu bibliotēkas, Anita Musta un Maija Bērzalunde no Alūksnes ģimnāzijas bibliotēkas.