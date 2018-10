Biatlonisti sacenšas par “Cēsu balvām”

Vecpiebaldzēni. Cēsu Sporta skolas trenere Aija Praulīte kopā ar audzēkņiem, uzvarētājiem, minisprintā: Rūdi Balodi (no labās) un Miku Cimdiņu. Foto: no albuma Cēsu Sporta skolas trenere Aija Praulīte kopā ar audzēkņiem, uzvarētājiem, minisprintā: Rūdi Balodi (no labās) un Miku Cimdiņu.

Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas un biatlona kompleksā ar tradicionālajām sacensībām vasaras biatlonā “Cēsu balva 2018” vasaras – rudens biatlona sezona noslēgusies, lai gan laika apstākļi ļauj turpināt pilnvērtīgus treniņus trasē.

“Parasti “Cēsu balvas” izcīņa norisinās septembra sākumā, bet šogad sakarā ar to, ka Priekuļu trasē izdevās sarīkot Baltijas kausa sacensības vasaras biatlonā, mūsu “mačs” notika oktobrī. Patīkami pārsteidza kuplais dalībnieku skaits – 120 biatlonisti no Aizkraukles, Maz­sa­lacas, Alūksnes, Daugav­pils, Madonas, kā arī viesi no Igau­ni­jas un Lietuvas. Vislielākais dalībnieku skaits, protams, bija no Cēsīm – vairāk nekā 40 dažāda vecuma sportistu,” stāsta trenere Ilze Cekule.

Dalībnieki sacentās 11 vecuma grupās individuālajā distancē, kam sekoja “Cēsu balvas” neatņemama sastāvdaļa – sacensības minisprintā. Tajā dalībniekiem jāveic divi 400 m apļi ar vienu šautuvi, kurā ļauts izmantot neierobežotu skaitu patronu mērķu sašaušanai, taču ir noteikts kontrollaiks – piecas minūtes.

Minisprintā vienmēr uzvar sportisti ar stiprāko nervu sistēmu un ļoti labām šaušanas prasmēm, norāda I.Cekule. Ar uzdevumu visātrāk (2, 37 minūtes) galā tika C grupā startējošais Igaunijas biatlonists Ivars Vsiv­tsevs. Divas sekundes vairāk uzdevuma veikšanai patērēja Rūdis Balodis (CPSS), kurš startēja vīriešu, junioru grupā, bet trešo labāko laiku uzrādīja daugavpiliete Jūlija Matvijenko, finišējot pēc 2,42 minūtēm.

Mājinieki bija viesmīlīgi, ļaujot godalgotās vietas ieņemt viesiem, lai gan gluži bez godalgām un labiem rezultātiem nepalika. Individuālajā distancē uz rolleriem vīriešu, junioru grupā uzvarēja R. Balodis. Četrās šau­tuvēs viņam trīs kļūdas, un otrās vietas ieguvējs apsteigts par gandrīz piecām minūtēm.

Jauniešiem C grupā otrajā vietā Ričards Lošins, ātrāks par kuru distancē bija igaunis I. Vsi­v­t­sevs. C grupā jaunietēm 3.vietā Elza Bleidele, bet tūlīt aiz viņas Estere Volfa.

Jauniešiem A grupā tūlīt aiz goda pjedestāla trīs CPSS audzēkņi: Mikus Cimdiņš, Artis Zvaigznītis, Elgars Mār­tin­sons.

Apvienotajā grupā, kurā startēja sievietes, juniores un A grupas jaunietes, piektajā vietā An­nija Sabule. B grupā jaunietēm 5. – Iva Vaļska, bet B grupā jauniešiem 6. – Roberts Rut­kovs­kis.

“Cēsu balva” ir iespēja šau­šanas prasmes izmēģināt visjaunākajiem, D grupas, biatlonistiem. Masu startā meiteņu konkurencē trešajā vietā Patrīcija Ozo­liņa, ceturtā – Stella Bleidele, sestā – Izabella Ābola. Zēnu konkurencē mūsējie labāko sešniekā neiekļuva, labākais bija Eduards Markitāns, kuram 7.vieta.

D grupas sportiski sacentās arī krosā, kur meiteņu konkurencē uzvarēja Ieva Riņķe, trešajā vietā Olīvija Jarohoviča, ceturtajā – Keita Šmite, bet zēnu konkurencē Ernests Je­kimovs finišēja ceturtais.

Minisprintā B grupā jaunietēm uzvarēja I. Vaļska; A grupā jauniešiem pirmais finišēja M. Cim­diņš; vīriešu, junioru grupā uzvarēja R. Balodis; C grupā jaunietēm uzvarēja E. Volfa, bet C grupā jauniešiem otrais R. Lošins.