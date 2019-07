Biatlonisti pārbauda spēkus

Pārbaude. D grupās jaunietes sacenšas skriešanā, distancē Stella Bleidele (43.numurs) un Patrīcija Ozoliņa (60). Foto: no albuma D grupās jaunietes sacenšas skriešanā, distancē Stella Bleidele (43.numurs) un Patrīcija Ozoliņa (60).

Talsos aizvadītas ikgadējās vispārējo fiziskās sagatavotības vingrinājumu sacensības biatlonistiem, kurās sportistiem nācās parādīt spējas vairākās disciplīnās – skriešanā, šaušanā, rollerslēpošanā un citās.

Sacensībās startēja arī vairāki Cēsu Sporta skolas biatlona nodaļas audzēkņi. Vislabāk veicās Esterei Volfai, kura svinēja uzvaru C grupā jaunietēm. Viņa bija labākā divās no četrām ieskaites disciplīnām. Trešo vietu izcīnīja Elizabete Slotiņa, kura bija labākā vienā disciplīnā, kopvērtējumā tikai par punktu atpaliekot no otrās vietas.

Meitenēm D grupā otro vietu izcīnīja Stella Bleidele, trešo – Patrīcija Ozoliņa. Pie medaļām tika vēl daži cēsnieki. Junioru grupā bronzas medaļa Reinim Upenam, bronza arī Martai Priedei A grupā jaunietēm.

B grupā jaunietēm ceturtā Ieva Vaļska, piektā – Signe Miķelso­ne. A grupā jauniešiem 6.vietā Artūrs Tinuss, sestā arī Elza Pūpe A grupā jaunietēm. Zēniem D grupā 6.vietā Rūdolfs Raudziņš, kurš bija otrais spēka vingrinājumā, trešais – skriešanā, taču viņam nepaveicās lēkšanā no vietas, kas neļāva būt augstākā vietā.

Apbalvošanas ceremonijā tika pasniegtas arī balvas par iepriekšējās, 2018./19.gada sezonas rangu visās vecuma grupās. Arī te godalgotās vietas Cēsu Sporta skolas audzēkņiem. Balvu par otro vietu C grupā jauniešiem saņēma Ričards Lošins, bet junioru grupā otrais Rūdis Balodis. C grupā jaunietēm trešā Elza Bleidele, B grupā jaunietēm trešajā vietā Signe Miķelsone, bet jauniešiem trešais Arvis Jeki­movs. Vēl vairāki sporta skolas audzēkņi ierindojās labāko sešniekā.

Talsos notika arī Latvijas Biatlona federācija rīkotā treneru sapulce, kurā tika pārrunāti jautājumi par jauno sportistu atlases kārtību, gatavojoties Ziemas Jaunatnes olimpiādei 2020, tika nosaukts komandas sastāvs Pasaules čempionātam vasaras biatlonā Raubičos, kur Latviju pārstāvēs seši biatlonisti, arī Baiba Bendika. Vēl Latvijas biatlo­na izlases galvenais treneris Māris Čakars sniedza ieskatu par izlases jūnija nometnes paveiktajiem darbiem. Šajā nometnē piedalījās arī Cēsu Sporta skolas biatlonisti Annija Sabule, Rūdis Balodis. Mūsu vadošie biatlonisti trenējas individuāli, Baiba Bendika jūnijā aizvadīja nometnes Austrijā un Itālijā, bet Andrejs Rastorgujevs – Tenerifē.

Latvijas čempionāta vasaras biatlonā 1. kārtas sacensības notiks Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas – biatlona kompleksā jūlija beigās.