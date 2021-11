Biatlona sezona tuvojas

Nu jau mazāk par mēnesi atlicis līdz jaunās biatlona sezonas sākumam. 25.novembrī startēs IBU kauss, bet divas dienas vēlāk pirmais starts Pasaules kausā, un jau tradicionāli tas notiks Zviedrijas pilsētā Osterzundē.

Latvijas līdzjutēji, iespējams, ar vislielāko nepacietību gaida martu, jo no 10. līdz 13. martam Pasaules kausa posms pirmo reizi norisināsies Igaunijā, Otepē. Pieļajju, ka Latvijas biatlona līdzjutēji, kuru netrūkst, šos datumus jau ierakstījuši savos kalendāros, iespējams, jau iegādājušies biļetes uz šīm sacensībām.

Otepē “Tehvandi” sporta centrs līdz šim bijis pazīstams ar Pasaules kausa posmiem distanču slēpošanā, taču tagad tam pievienosies arī biatlons. Tur jau notikušas lielas starptautiskas sacensības – Eiropas čempionāts, IBU kauss -, tagad kārta pulcēt pasaules vadošos biatlonistus.

Otepes posms būs priekšpēdējais Pasaules kausā, sacensības sāksies ceturtdienā ar sprintu vīriešiem. Dienu vēlāk sprintā sacentīsies sievietes, bet sestdien un svētdien gaidāmas stafetes. Sestdien vīrieši un dāmas sacentīsies klasiskajās stafetēs, bet svētdien biatlonisti sacentīsies abās jauktajās stafetēs.

Biļetes jau sen ir tirdzniecībā, bet joprojām ir pieejamas gan vienas, gan divu un visu četru dienu biļetes. Dienas biļetes cena no 6,80 eiro, divu dienu biļete darbadienās no 8,40 eiro, bet nedēļas nogalē no 13,40 eiro. Pērkot uz visām sacensību dienām, cena no 20,90 eiro līdz 55,90 eiro. Dārgākās biļetes ir stadionā, lētākās – distancē.