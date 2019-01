Biatlona sezona sākusies

Ar Latvijas kausa izcīņu biatlonā, kas notika Alūksnē, sākusies biatlona sezona arī mūsu valstī.

Pirmajā dienā sportisti sacentās sprintā, otrajā – individuālajā distancē. Kopā ar sportistiem no Latvijas un Lietuvas stājās arī Cēsu Sporta skolas (CPSS) audzēkņi. Trenere Ilze Cekule norāda, ka dažam sportistam sacensības izdevās, citam kaut kā pietrūka, bet pirmās sacensības ļauj redzēt spēka samērus, izdarīt secinājumus.

Sprintā vienīgo zelta godalgu CPSS komandai atnesa Estere Volfa jaunietēm C grupā. Ju­nio­ru konkurencē sudraba medaļa Al­vim Šķēpam un Annijai Sa­bulei, bet jaunietēm B grupā otrā Signe Miķelsone. Bronzas medaļa Kristai Razgalei junioru konkurencē. Jauniešiem C grupā 5. – Rūdis Bišers, bet A grupā 6. – Mikus Cimdiņš.

Individuālajā distancē uzvaru juniorēm svinēja Annija Sabule, bet Elza Bleidele bija pirmā C grupā jaunietēm. Sudraba medaļa S. Miķelsonei B grupā, bet bronza – Rūdim Balodim junioru konkurencē un Arvim Je­kimo­vam B grupā jauniešiem.

Tūlīt aiz goda pjedestāla juniori A. Šķēps un K. Razgale, bet sestā vieta Ričardam Lošinam C grupā un Mikum Cimdiņam A grupā.

Trenere informē, ka divi CPSS juniori – Annija Sabule un Rūdis Balodis – kopā ar Latvijas izlasi šonedēļ dodas uz IBU kausa izcīņas posmiem, kur startēs pieaugušo konkurencē.

Šīs nedēļas nogalē Latvijas čempionāta biatlonā pirmais posms notiks Priekuļos, un tieši tajā pašā laikā norisināsies Latvijas čempionāta posms slēpošanā. Trenere saka, ka tagad tiek izstrādāta stratēģija, kurus dalībniekus un treneri uz kurām sacensībām sūtīt. Ņemot vērā, ka Latvijā daudzi startē gan slēpošanā, gan biatlonā, abām sporta veidu federācijām būtu bijis lietderīgi saskaņot sacensību grafikus, jo pēc tām seko tukšais posms, kad nenotiks ne slēpošanas, ne biatlona sacensības.