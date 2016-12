Bezvēsts pazudusī sirmgalve atrasta mirusi

Bezvēsts pazudusī 88 gadus vecā sirmgalve, kuru meklēja Alūksnes policija kopā ar zemessargiem, atrasta mirusi netālu no Kalncempjiem, aptuveni 80 metrus no ceļa, informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas vecākā inspektore Sintija Gulbe.

Jau vēstīts, ka kundze bija pazudusi kopš 21.decembra, kad izgāja no savas dzīvesvietas Alūksnes novadā, Kalncempju pagastā. Pēdējā informācija par sievietes gaitām liecināja, ka 21.decembrī viņa devusies uz Alūksni un, iespējams, ap pulksten 17 ar autobusu atbraukusi atpakaļ no Alūksnes un it kā devusies uz savu dzīvesvietu, taču tur nebija nonākusi. Pārmeklējot iespējamo sievietes došanās maršrutu, viņa atrasta mirusi.

Policijā par šo faktu sākts kriminālprocess un nozīmēta tiesmedicīniskā ekspertīze, lai noskaidrotu mirušās nāves cēloni.

Policija pateicas par sniegto sniegto informāciju un palīdzību!