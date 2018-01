Bez licences kafejnīcā translē televīzijas kanālu ar boksa maču

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 26. līdz 29.janvārim, saņemta informācija par 194 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 30 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 65 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 27 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 24 ceļu satiksmes negadījumi. Divos no negadījumiem saņemta informācija par trijiem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies astoņi vadītāji. Noformēti 220 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 78 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

26.janvārī pulksten 11:37 Gulbenes novadā, Stradu pagastā, autoceļa Stradi – Stāķi trešajā kilometrā, 1986.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “BMW” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī esot alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,99 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

26.janvārī pulksten 4:51 Gulbenes novadā, autoceļa Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene 86. kilometrā, 1988.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Audi”, nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajai prasībai apturēt transportlīdzekli un uzsāka bēgšanu. Policijas darbiniekiem izdevās apturēt automašīnu. Izrādījās, ka šoferītis atkārtoti gada laikā sēdies pie spēkrata stūres bez jebkāda veida vadīšanas tiesībām, kā arī esot alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 0,71 promiles. Noformēts administratīvā pakāpuma protokols.

26.janvārī pulksten 23:09 Madonas novadā, Sarkaņu pagastā, 1983.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Audi” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, turklāt būdams arī alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 1,55 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

26.janvārī pulksten 18 Cēsīs, Valmieras un Dzintara ielas krustojumā, 1960.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Mitsubishi”, izraisīja sadursmi ar 1963.gadā dzimušā vīrieša vadīto automašīnu “Kia”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas “Kia” pasažiere – 1963.gadā dzimusi sieviete, kura nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

28.janvārī pulksten 1 Cēsīs, kādā kafejnīcā, konstatēs, ka 1974.gadā dzimis vīrietis publiski translēja “Viaplay Live” TV kanālu, kurā tobrīd tika pārraidīts M.Brieža un O.Usika boksa mačs, bez nepieciešamās licenču iegādes. Policijas darbiniekiem pirmo reizi apsekojot kafejnīcu, pārkāpums netika konstatēts, taču uz mača beigām, veicot atkārtotu pārbaudi, persona nelikumīgi translēja cīņu. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

28.janvārī pulksten 22:54 Smiltenē, Baznīcas laukumā, 1982.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Opel Zafira” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī esot alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,83 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

28.janvārī pulksten 21 Madonas novadā, Ļaudonas pagastā, autoceļa Madona – Ļaudona – Jēkabpils 9. kilometrā, 1954.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volvo”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Ceļu satiksmes negadījumā cieta transportlīdzekļa pasažiere, kura no tālākās medicīniskās apsekošanas atteicās. Policija noskaidro notikušā apstākļus.