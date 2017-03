Bērniem ir idejas Latvijas skaistumam

Ar simpātiju balvu. Līvu pamatskolas audzēkņi Elīna Laura Jakovļeva, Oskars Briezis, Britnija Staņēviča, Renārs Smelters, Zintis Tropins, Valērija Kononoviča un skolotāja Inga Voitkeviča. Foto: Māris Buholcs Līvu pamatskolas audzēkņi Elīna Laura Jakovļeva, Oskars Briezis, Britnija Staņēviča, Renārs Smelters, Zintis Tropins, Valērija Kononoviča un skolotāja Inga Voitkeviča.

Vaivē, lielceļa malā, kur sakuplojusi Līvu pamatskolas absolventu bērzu birzs, drīz iemājos arī stirniņas. Garāmbraucēji ieraudzīs amizantus, kokā veidotus vides objektus zvēru izskatā, simbolizējot dabas tuvumu ciemā. Ideja ar saviem audzēkņiem piedalīties Latvijas skolēniem izsludinātā konkursā “100 darbi Latvijai” pieder Līvu pamatskolas pedagoģei Ingai Voitkevičai. Aizsūtītais pieteikums, kā skolotāja, 3. un 4. klases skolēni, arī viņu vecāki un vecvecāki izdaiļos skolas apkārtni, tā iepaticies konkursa rīkotājiem un arī finansiālajiem atbalstītājiem, ka no viņiem saņemta pirmā dāvana jau par ideju vien.

Šonedēļ nelielās lauku skolas saime – audzēkņi un pedagogi-, sagaidījuši viešņas, uzzināja, ka no pieteikumiem jaunāko klašu vidū simpātiju balvu – lielu somu, pilnu gardumiem no lielveikala augļu un sulu plauktiem – guvis Līvu pamatskolas domu lidojums. “Tas jums – klases vakaram un ideju īstenošanas tālākām sarunām,” pārsteiguma pasniegšanas brīdī sacīja konkursa “100 darbi Latvijai” pārstāves. Gardā balva pienākas tam projekta pieteikumam no Vidzemes, par kuru visvairāk nobalsots uzņēmuma “ZAOO” darbinieku vidū. No sākumklasēm tā ir Līvu pamatskola.

Viešņas, atgriežoties uzņēmumā “ZAOO”, varēja projekta virzītājiem aiznest vēsti, ka Līvu pamatskolā Ingas Voitkevičas audzēkņu ģimenes jau ķērušās pie ideju īstenošanas. Stirniņas un briedīši, kas pēc laika “ganīsies” birztalā, jau sākuši “pulcēties” skolā. Torīt pirmajām divām stirnas auguma figūrām, pagatavotām no lielākiem un mazākiem bluķiem un zariem, pievienojās trešā – pamatīgs briedis. Vīri, ienesot vestibilā māksliniecisko veidojumu, skolotājiem sacīja, ka tas ir stabils, tāpēc atļauts bērniem pa to kāpelēt.

“Plāni mums ir grandiozi. Ceram un ticam, kas sasniegsim rezultātu. Papildināsim arī vidi pie skolas, kur iekārtota “Jušu taka”. Esam gatavi mūsu Latviju sakopt un reizē dāvināt ikvienam acis priecējošas un izglītojošas aktivitātes,” tā rakstīts pieteikumā konkursam.

Pieteikumus iesūtījušas arī citas skolas. Redzams, ka audzēkņi un pedagogi Spārē pie internātskolas stādīs jaunu ābeļdārzu, Ieriķos pie Amatas pamatskolas taps ugunskura vieta, Zaubes pamatskolā ir idejas īpašām dabas gleznām muižas parkā, klase Priekuļu vidusskolā noskatījusi lielo puķu dobi centrā pie veikala, kurai vajadzīga pārstādīšana, Stalbes vidusskolas pusaudži apņēmušies labiekārtot skolas iekšpagalmu un doties arī uz Ungurmuižu, lai aizmirstībai atkarotu senās kapenes.