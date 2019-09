Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 67 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti deviņi ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā no gadījumiem ir viens cietušais. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies trīs transportlīdzekļu vadītāji – viens automašīnas, velosipēda un mopēda vadītājs, savukārt viena persona atteikusies no narkotisko, psihotropie vielu klātbūtnes noteikšanas pārbaudes. Noformēti 47 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 21 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

16.septembrī vairākās Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamās teritorijās konstatētas zādzības. Alūksnes novadā, mežistrādes vietā, no traktora degvielas tvertnes nozagti 30 litri dīzeļdegvielas, kā arī dažādi instrumenti. Kopējais materiālais zaudējums vērtējams 140 Eur apmērā. Gulbenes novadā, atlaužot īpašuma durvis, nozagti dažādi darba instrumenti. Savukārt Pārgaujas novadā noskrūvēta un nozagta ātruma ierobežošanas barjera. Materiālie zaudējumi vērtējami 415 Eur apmērā. Policija skaidro lietas apstākļus.

16.septembrī pulksten 11:49 Valmierā, Meža ielā, “VW Crafter” vadītājs, vadot savu transportlīdzekli atpakaļgaitā, uzbrauca virsū gājējai. Cietusī sieviete nogādāta medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušā apstākļus.

16.septembrī Valkā un Ērģemē tika veikta pastiprināta uzmanību saistībā ar preču aprites noteikumu ievērošanu. Kopumā tika pārbaudītas 16 tirdzniecības vietas, no kurām divās tika konstatēti pārkāpumi – nepārliecinoties par personas vecumu, nepilngadīgai personai tika pārdots alkoholisks dzēriens un enerģijas dzēriens. Visos gadījumos tika noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Valsts policija atgādina, ka alkoholiskus dzērienus, enerģijas dzērienus, kā arī tabakas izstrādājumus ir aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties iepriekšminētās preces, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

16.septembrī pulksten 10:37 Madonā, Saules ielā, policija apturēja “Audi 80” automašīnas vadītāju, kurš bija sēdies pie stūres, būdams alkohola reibumā – 1,00 promile. Papildus tika konstatēts, ka vadītājs braucis bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Savukārt Apē aizvadītājā diennaktī reģistrēti divi notikumi, kur vadītāji piedalījušies ceļu satiksmē, būdami reibumā. Pulksten 16:25 kāds vīrietis vadīja mopēdu esot 1,37 promiļu reibumā, bet pulksten 17.35 tika apturēts velosipēdists, kurš braucis 2,25 lielā promiļu reibumā. Visiem vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.