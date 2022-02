Beidzot sacensības arī cīkstoņiem

Janvāra izskaņā Cēsu 2. pamatskolas sporta zālē notika sacensības brīvajā cīņā “Cēsu kauss’”. Vērts atzīmēt, ka šīs sacensības bija pirmās sacensības Latvijā pēdējo divu gadu laikā. Ņemot to vērā, interese bija liela, piedalījās cīņas centri no visas Latvijas un cīņas klubs no Igaunijas pilsētas Lihula, kopumā dalībnieki no 11 komandām.

Sacensības, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, rīkoja klubs “PBLCCK/ Cēsis” trenera Anda Ruiča vadībā, kurš pildīja arī sacensību galvenā tiesneša pienākumus.

Vispirms uz cīņas paklāja devās jaunākie dalībnieki, un te sevi lieliski apliecināja jaunie cēsnieki. Īpaši jāizceļ Kerija Treija, kura uzvarēja meiteņu grupā svara kategorijā līdz 19 kg, kā arī bija labākā jaunāko zēnu grupā svara kategorijā līdz 20 kg, pieveicot visus zēnus. Pirmo vietu meitenēm svara kategorijā līdz 23 kg izcīnīja Liega Ruice. Meitenēm svara kategorijā līdz 25 kg, startējot savās pirmajās sacensībās, sudraba medaļu izcīnīja Evelīna Ruice, zaudējot tikai gados vecākai sāncensei no Ķekavas.

Labu sniegumu demonstrēja arī jaunie zēni, no kuriem vairākiem šīs bija pirmās sacensības viņu cīkstoņu praksē. Svara kategorijā līdz 20 kg otrajā vietā cēsnieks Niks Tustenovskis, bet trešajā vietā viņa kluba biedrs Adrians Vilčinskis.

Svara kategorijā līdz 23 kg zelta medaļu izcīnīja Cēsu kluba audzēknis Kristaps Suncelis, bet otrajā vietā viņa kolēģis Artūrs Žagars. Var atzīmēt, ka abi zēni divas pirmās godalgotās vietas ieņēma arī sacensībās Igaunijā “Nublust Nabik” 2007.- 2009.gadā dzimušo grupā.

Svara kategorijā līdz 26 kg līdz pjedestāla augstākajiem pakāpieniem nedaudz pietrūka Leonam Jurikam, kurš ieņēma trešo vietu, bet arī šo panākumu treneris vērtē atzinīgi.

Svara kategorijā 29 kg pārliecinošu uzvaru gan “Cēsu kausā”, gan jau minētajās “Nublust Nabik” izcīnīja cēsnieks Juris Ruicis.

Svara kategorijā līdz 41kg sudraba medaļa Leonīdam Gammeršmidtam, bet bronza – Aivim Mačam.

Svara kategorijā 48 kg teicamu sniegumu, uzvarot visus pretendentus, demonstrēja Jānis Ruicis, kurš iepriekš tikpat pārliecinoši uzvarēja Igaunijā.

Svara kategorijā 52 kg šoreiz 3.vieta Tomasam Liepiņam, svara kategorijā 57 kg bronza – Mārtiņa Krembergam, svara kategorijā 62 kg Marks Gormaļovs 5.vietā, bet svara kategorijā 75kg pie bronzas godalgas tika Marko Horns.

Treneris Andis Rucis aizvadītās sacensības vērtē pozitīvi gan organizatoriski, jo viss izdevās, kā iecerēts, un tie beidzot bija svētki šī sporta veida cienītājiem, gan priecē arī rezultāti, kas uzskatāmi apliecinot, ka sportistu līmenis arvien aug un cēsnieki atkal ir nopietni konkurenti ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā.