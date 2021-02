Baudīt ziemas dotās iespējas

Foto: Jānis Gabrāns

Beidzot Latvijā iestājusies īsta ziema ar biezu sniega kārtu, ziemīgu gaisa temperatūru. Tas arvien vairāk iedzīvotāju rosina atcerēties par distanču slēpošanu, laika apstākļi mudina pat tos, kas gadiem nav slēpojuši.

Tādēļ arvien vairāk paš­valdību domā, kā šo pieprasījumu apmierināt. Sazinoties ar novadu sporta dzīves pārstāvjiem, noskaidrojas, ka trases jau ir un taps vēl.

Vecpiebalgas sporta dzīves koordinators Toms Praulītis stāsta, ka patlaban slēpošanas trases sagatavotas tikai Vecpiebalgā, kur ir sešu kilometru aplis un vēl mazāks aplītis pie skolas, kā arī trase izveidota Dzērbenē pie skolas, par ko rūpi tur paši dzērbenieši.

“Cilvēki gadu no gada pieraduši, ka sniegotās ziemās trase ir, uznākot sniegam, jau jautā, kad būs. Cilvēki grib slēpot, interese ir, arī atsauksmes saņemu pozitīvas par šo iespēju, tiek domāts par distanču iebraukšanu arī Inešos, Kaivē,” stāsta T. Praulītis.

Vecpiebalgas trasi aktīvi izmanto tie, kuri iesaistījušies veselīgā dzīvesveida izaicinājumā “Vecpiebalga sporto”, ko rīko paš­valdības Jaunatnes lietu nodaļa un jauniešu centrs “Balgas strops”. Jau rakstījām, ka tā būtība vienkārša, mēneša laikā – no 11. janvāra līdz 11. februārim – lietotnē jāatzīmē ikdienas sportiskās aktivitātes un nedēļas beigās jāsūta ekrānuzņēmums, kas apliecina pieveiktos kilometrus. Labākie dažādās grupās tiek atzīmēti katru nedēļu, un šobrīd grupā aktīvākā ir Indra Bērziņa, kura sakrājusi 193, 5 km. Aktīvākā ģimene vai komanda – “Mini palīgs” ar 272,6 km; aktīvākais skolnieks – Armands Gulbis – 328,01 km, aktīvākais vecpiebaldzēns – Kaspars Stupelis – 492, 48 km, bet aktīvākais seniors – Inguna Bauere, kura veikusi 141,8 km.

Vēl vakar Līgatnes novadā pašvaldības ierīkotas trases nebija, bet viss liecina, ka nedēļas nogalē arī līgatniešiem būs, kur slēpot. Novada sporta centra vadītāja vietnieks Pēteris Lideris stāsta, ka vispirms jāatrisina tehniskās problēmas: “Divas ziemas sniegs nav bijis, sniega motocikls nebija vajadzīgs, tāpēc tagad tas negrib tik paklausīgi darboties. Remonts iet uz beigām, ļoti ceram, ka jau nedēļas nogalē trases būs. Plānots vienu trasi izveidot Augšlīgatnē pie sporta centra, otru – Līgatnes centrā. Domāju, laika, lai izslēpotos, pietiks, aukstums solās būt ilgi, gan jau arī sniegs vēl snigs. Tehnika ir svarīga, jo trase jāuztur labā kārtībā, jāpiebrauc gandrīz vai katru dienu.”

Priekuliešiem vistuvāk ir Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas – biatlona trase, taču Priekuļu novada sporta dzīves koordinators Jānis Mičulis norāda, ka tiek domāts par kādu vienkāršāku trasi, lai ir, kur paslēpot arī tiem, kuri sper pirmos soļus, kuriem nav sportisko ambīciju. Viņš kopā ar Priekuļu pētniecības centra pārstāvi apsekojis tuvējos laukus, lai izvēlētos, kuru no tiem var pieblietēt, lai vietējie var paslēpot, nebrauc lejā uz slēpošanas – biatlona kompleksu. Mazāks aplītis ieplānots centrā, pļaviņā blakus bibliotēkai.

“Citos novada pagastos trases no mūsu puses, visticamāk, nebūs, jo nav tehnikas to veidošanai. Priekuļos iecerētās palīdzēs veidot vietējais uzņēmējs, varbūt arī citos pagastos vietējie tiks galā saviem spēkiem,” saka J. Mičulis.

Par distanču trūkumu šoziem nevar sūdzēties arī Cēsīs, jo pagaidām jau izveidotas četras un būšot vēl divas. Jau nedēļas sākumā tika iebrauktas distances Siļķu mežā (sākums pie Dziesmu kalna), Bērzaines mikrorajonā – pie Dzirnavu un Jēkaba ielas, pie Vilku ielas, Saules ielas mikrorajonā (blakus 5.pirmsskolas izglītības iestādei), Pirtsupītes gravā.

Cēsu novada pašvaldības sporta koordinatore Ineta Krū­miņa stāsta, ka domāts par vēl divām trasēm – Ruckas parkā un Līgatnes ielas galā – pašvaldībai piederošajos īpašumos. Viņa saka paldies Matiasam Jansonam, kurš atļāva distanci ierīkot Siļķu mežā un parādīja labākās vietas, kur nav celmu, kur ainavisks baudījums.

“Biezā sniega kārta ļauj trases gatavot ar tehniku,” saka I. Krū­miņa. “Ja prognoze nebūtu bijusi tik labvēlīga, visticamāk, trases netiktu veidotas, jo nav nozīmes tērēt naudu vien dažām dienām. Tagad aukstums tiek solīts ilgstoši, ceram, ka izveidotās trases rosinās cilvēkus vairāk izkustēties.”

Viņa atzīst, ka pavīdējusi doma izveidot trasi apkārt Cēsīm, bet tas prasa lielus izdevumus, turklāt tur daudz privāto teritori-ju, ar kuru īpašniekiem vajadzīgs saskaņojums, kāds, iespējams, to negribēs: “Ideja nav peļama, bet tam vajadzīgs laiks un finansējums. Varbūt kādreiz nākotnē, ja atnāks vēl kāda kārtīga ziema.”