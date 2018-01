Basketbola jaunumi

Cēsu basketbola komandas ar mainīgām sekmēm turpina startēt gan LBL3 čempionātā, gan Vidzemes basketbola līgā.

LBL3 čempionātā komanda “Dārznieks/ Cēsu Sporta skola” noslēgusi pirmo posmu. Lai arī pēdējā spēlē piedzīvots zaudējums 66:92 pret “Valmiera Glass/ Vidzemes Augstskola –2”, cēsnieki var lepoties ar pozitīvu bilanci. Desmit spēlēs gūtas septiņas uzvaras un izpildīts pirmais uzstādījums iekļūt labāko trijniekā, kas turpinās cīņas par 1.- 9.vietu. Tā kā otrajā kārtā līdzi komandas ņem savstarpējo spēļu rezultātus, komandu bilance šāda: BK “Jaunpils” 4-0, “Valmiera Glass/VIA” 3-1, “Carnikava” 3-1, “Cēsis/Dārznieks” 2-2, BK “Talsi” 2-2, “Ezerzeme/ Rē­zekne” 2-2, BK “Salacgrīva” 1-3, Iecavas “Dartija” 1-3, Daugavpils novads 0-4. Otrajā posmā komandas aizvadīs divu apļu spēles pret komandām, ar kurām nav spēlēts pirmajā posmā.

Jau rakstīts, ka šogad izveidota Vidzemes basketbola līga, kurā startē 18 komandas no Smiltenes, Cēsīm un Igaunijas pilsētas Valgas. No Cēsu puses startē piecas komandas: “Apse”, “Lauki”, “Rakši”, “Mednieku klubs/ BKC” un “CPSS” .

Čempionāta pirmajā posmā komandas aizvada spēles trijās apakš­­grupās. A grupā joprojām bez zaudējumiem cīnās “Apse”, kas piecās spēlēs svinējusi piecas uzvaras un ieņem 1.vietu grupā. Pēdējā spēlē ar 100:75 pārspēti novadnieki “CPSS”, kas arī ir šajā grupā. Uzvarētāju rindās rezultatīvākais Mārtiņš Vīņauds – 36 punkti, zaudētājiem visvairāk punktus guva Matīss Jaunzems – 22.

“CPSS” basketbolisti ar divām uzvarām un diviem zaudējumiem ieņem ceturto vietu.

B grupā tikai viena mūsu puses komanda – komanda “Lauki”, kas guvuši trīs uzvaras un piedzīvojuši divus zaudējumus, šobrīd atrodas otrajā vietā. Pēdējā spēlē ļoti sīvā cīņā atzīts līderu “Baltic Steelarc/ SK Urvaste” pārākums 58:63. Cēsu komandas rindās rezultatīvākais Mārtiņš Mīlbergs – 13 punkti.

C grupā pirmo zaudējumu piedzīvoja “Mednieku klubs/ BKC” ar 59:68, zaudējot Grundzāles komandai. Cēsnieku rindās rezultatīvākais Kaspars Lapsa – 15 punkti. Ar trim uzvarām četrās spēlēs “Mednieku klubs/ BLC” ieņem otro vietu savā grupā.

Pie pirmās uzvaras beidzot tikuši komandas “Rakši” basketbolisti, kuri ar 100:15 sagrāva “Smil­tenes BJSS U-16”. Uzvarētāju rindās rezultatīvākais Māris Šulcs – 24 punkti. Savā grupā “Rak­ši” ieņem 5.vietu.

Pirmajā posmā komandas izspēlēs viena apļa turnīru, tad katras grupas divas labākās cīnīsies par pirmajām sešām vietām, 3.-4.vietas ieguvējas sadalīs vietas no 7.līdz 12., bet pārējās no 13. līdz 18. Pēc tam pirmās sešas un divas labākās no otrās grupas aizvadīs izslēgšanas spēles par medaļām.