Barkavas pagastā izglābj akā iekritušu govi

Vakar Madonas novada Barkavas pagastā izglābta akā iekritusi govs, portālu eDruva informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa. Pēc viņas teiktā, izsaukums saņemts plkst. 13.58. Mājlops bija iekritis apmēram trīs metrus dziļā akā. Ugunsdzēsēji glābēji govi izcēla no akas un nodeva saimniekiem.

Savukārt vakar plkst. 15.01 tika saņemts izsaukums uz Mārtiņa ielu Madonā, kur vienstāvu saimniecības ēkas dūmvadā dega sodrēji. Ugunsgrēks likvidēts pirms VUGD ierašanās.

Aizvadītajā diennaktī, laikā no 16.marta plkst. 6.30 līdz 17.marta plkst. 6.30, VUGD Vidzemes reģiona brigāde kopumā saņēma četrus izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu, divus uz glābšanas darbiem, bet viens no izsaukumiem bija maldinājums. Savukārt visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 52 izsaukumus – vairāk nekā puse jeb 33 izsaukumi bija uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā 18 uz kūlas ugunsgrēkiem, savukārt 13 izsaukumi bija saistīti ar glābšanas darbiem. Pieci no izsaukumiem bija maldinājumi.