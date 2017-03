Baltijas Inovāciju fonda investīcijas vienam uzņēmumam varēs sasniegt līdz 15 miljoniem eiro

Baltijas Inovāciju fonda (BIF) investīcijas vienam uzņēmumam varēs sasniegt līdz pat 15 miljoniem eiro (10,5 miljoniem latu), teikts šodien valdībā nolasītajā Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā par BIF.

Jau ziņots, ka rīt, 26.septembrī, Viļņā tiks parakstīts līgums par Baltijas Inovāciju fonda (BIF) izveidi, kurā pieejamais finansējums varētu būt līdz 200 miljoniem eiro (140 miljoniem latu).

Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā norādīts, ka BIF tiks izveidots ar mērķi nodrošināt agrīnās stadijas un izaugsmes stadijas investīcijas uzņēmumos galvenokārt Baltijas valstīs, katrai no Baltijas valstīm ieguldot tā izveidē 20 miljonus eiro (14 miljonus latu), savukārt Eiropas Investīciju fondam (EIF) – 40 miljonus eiro (28 miljonus latu), kopā BIF izveidei sākotnēji piesaistot publiskos līdzekļus 100 miljonu eiro (70 miljonu latu) apjomā.

Plānots, ka privātie investori, piemēram, Baltijas valstu pensiju fondi un citi investori, ieguldīs riska kapitāla fondos kopā ar BIF, neizslēdzot iespēju, ka tie vēlākā stadijā varētu līdzinvestēt arī BIF. Privātie investori tiks piesaistīti riska kapitāla fondu līmenī vismaz tādā pašā apjomā, tā nodrošinot uzņēmumiem pieejamo finansējumu vismaz 200 miljonu eiro apmērā.

No BIF ietvaros izveidotajos riska kapitāla fondos pieejamā finansējuma katrā valstī tiks ieguldīts vismaz katras Baltijas valsts līdzfinansētais apjoms jeb 20 miljoni eiro. Vismaz 50% no BIF ietvaros izveidotajos riska kapitāla fondos kopējā (BIF un privāto investoru ieguldītā) pieejamā finansējuma tiks ieguldīti uzņēmumos, kas darbojas Baltijas valstīs.

BIF pārvaldīs EIF saskaņā ar četrpusēju līgumu, kas tiks noslēgts starp Latviju, Lietuvu, Igauniju un EIF. EIF kā BIF pārvaldītājs nodrošinās, ka investīcijas tiks veiktas atbilstoši tirgus praksei (uz komerciāliem nosacījumiem) ar mērķi gūt peļņu.

BIF investīcijas tiks vērstas uz uzņēmumiem, kas vēlas attīstīt uzņēmuma darbību Baltijas un starptautiskā līmenī, tam piesaistot riska kapitāla investīcijas vienam uzņēmumam līdz pat 15 miljonu eiro apmērā. Patlaban Latvijas tirgū darbojas agrīnās stadijas investors, kas investē sēklas un uzsākšanas stadijās, kā arī riska kapitāla fonds, kas investē uzņēmuma izaugsmes stadijā līdz 1,5 miljoniem eiro (1,05 miljoniem latu) gadā, taču nepieciešams attīstīt arī lielāka mēroga riska kapitāla investīciju tirgu un nodrošināt uzņēmumiem plašāku pieejamību nepieciešamajam finansējumam Baltijas līmenī.

BIF investīcijas veicinās finansējuma pieejamību Baltijas valstu mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem, palielinot nebanku alternatīvā kapitāla instrumentu klāstu, Latvijas vēlīnas stadijas investīciju tirgus attīstību (nodrošinot kapitāla tirgus segmenta attīstību, ļaujot investēt uzņēmumos trīs līdz 15 miljonu eiro apjomā, kas nav pieejams uzņēmumiem, izmantojot jau ieviestos un plānotos valsts atbalsta riska kapitāla instrumentus), veicinot uzņēmumu turpmāko izaugsmi, kā arī palielinot ieguvumus no veiktajām agrīnās stadijas investīcijām, radot jaunas darba vietas ar pievienoto vērtību un veicinot uz zināšanām balstītas ekonomikas izveidi Baltijas valstīs.

Tāpat fonda investīcijas veicinās jaunu riska kapitāla fondu un vadības komandu veidošanās, nozares attīstību un riska kapitāla infrastruktūras veidošanos, pensiju fondu iespējas ieguldīt Baltijas valstu aktīvos, kas līdz šim bijušas visai ierobežotas piemērotu aktīvu trūkuma dēļ, ievērojama investīcija apjoma nodrošināšanu Baltijas reģionam, kas citkārt tiktu investēts attīstītākos reģionos, Baltijas valstu tirgus pievilcību starp reģionālajiem un starptautiskajiem investoriem un fondu vadības komandām, ņemot vērā BIF ievērojamo apjomu un investīciju dažādības iespējas.

Latvija nepieciešamo līdzfinansējumu BIF izveidei 20 miljonu eiro apmērā nodrošinās no Latvijas Garantiju aģentūras (LGA) pieejamajiem resursiem. LGA plāno finansēt ieguldījumus BIF no līdzekļiem, kas tiek atmaksāti no mazos un vidējos uzņēmumos veiktajiem ieguldījumiem LGA pārvaldītās Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzfinansētās aktivitātes “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”.

Vienlaikus LGA nodrošinās, ka BIF izveide neradīs ietekmi uz garantiju aģentūras ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros piešķirto struktūrfondu līdzekļu apguves nodrošināšanu 100% apmērā līdz 2015.gada 31.decembrim.

Tā kā nepieciešamo līdzfinansējumu Latvija BIF izveidei nodrošinās no LGA līdzekļiem, attiecīgi LGA būs arī BIF līgumslēdzēja puse. Ekonomikas ministrija nodrošinās LGA uzņemto līgumsaistību un BIF darbības uzraudzību.

Atbilstoši finanšu prognozei līdz 2028.gadam BIF ir plānots novirzīt līdzekļus 20 miljonu eiro apjomā, paredzot, ka atbilstoši EIF izstrādātajam grafikam lielākais investīciju apjoms gadā būs laika posmā no 2014.gada līdz 2020.gadam.

