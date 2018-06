Bakss/ Stupelis Cēsīs otrie

Lidojumā. Nīderlandietis Etjēns Bakss un vecpiebaldzēns Kaspars Stupelis, lai arī Cēsu posmā palika otrie, skatītājus priecēja ar skaistiem lēcieniem un aizraujošiem apdzīšanas manevriem. Foto: Indars Krieviņš Nīderlandietis Etjēns Bakss un vecpiebaldzēns Kaspars Stupelis, lai arī Cēsu posmā palika otrie, skatītājus priecēja ar skaistiem lēcieniem un aizraujošiem apdzīšanas manevriem.

“Ezerkalnu” mototrasē pie Cēsīm aizvadīts Pasaules čempionāta motokrosā blakusvāģiem 6. posms. Nīderlandieša Etjēna Baksa un vecpiebaldzēna Kaspara Stupeļa ekipāža pārliecinoši uzvarēja pirmajā braucienā, bet otrajā palika otrie, arī posmā ierindojoties šajā pozīcijā.

Pēc finiša K. Stupelis neslēpa, ka ir rūgtums par otro vietu, taču sacensības Cēsīs devušas arī daudz pozitīvu emociju.

Cēsu mototrase pēc daudzu gadu pārtraukuma atkal uzņēma pasaules motosporta eliti, braucēju vidū bija arī desmitkārtējais pasaules čempions motokrosā blakusvāģiem Daniels Vilemsens. Starp citu, tieši viņš uzvarēja Cēsīs 2005.gadā, kad šajā trasē pēdējo reizi notika Pasaules čempionāta posms. Tolaik distancē devās arī Kristers Serģis ar kantētāju K. Stupeli, kuri posma kopvērtējumā palika devītajā vietā.

Šogad E. Bakss/ K. Stupelis sestdienas kvalifikācijā bija ātrākie savā grupā, bet kopumā uzrādīja otro ātrāko laiku, zaudējot tikai kopvērtējuma līderiem, Beļģijas/ Nīderlandes duetam Marvinam Vanlušenam/ Benam van den Bogārtam.

Pirmajā finālbraucienā Bakss/ Stupelis pirmajā līkumā iebrauca septītie, trešajā aplī jau bija otrie, bet tuvāko divu apļu laikā apsteidza Vanlušenu/ Bogārtu un izcīnīja pārliecinošu uzvaru.

Arī otrajā braucienā Baksam/ Stupelim nepadevās starts, atkal tikai septītā vieta, taču šoreiz bija vajadzīgs krietni ilgāks laiks, lai apdzītu priekšā esošos un pietuvotos līderiem. Tas izdevās tikai devītajā aplī, kad Vanlušens/ Bogārts bija jau tālu priekšā, bet centieni viņus panākt nevainagojās panākumiem. Rezultātā otrā vieta braucienā un otrā arī summā.

Par Cēsu “Grand Prix” ieguvējiem kļuva Vanlušens/ Bogārts, bet uz pjedestāla trešā pakāpiena Nīderlandes/ Francijas duets Koens Hermanss/ Nikolā Musē. Visu laiku titulētākais ekipāžu braucējs D. Vilemsens ar kantētāju Robiju Baksu posmā septītie, bet tūlīt aiz viņiem igaunis Kerts Variks un latvietis Lauris Daiders.

Pēc apbalvošanas nelielā sarunā ar “Druvu” K. Stupelis atzina, ka braukuši uz Cēsīm uzvarēt, diemžēl nedaudz pietrūcis: “It kā sanāca sagatavoties, sestdien visas dienas garumā uzrādījām labus apļa laikus, likās, ka esam stiprākie. Taču paši sapratām, ja startā būsim ap sesto septīto vietu, bet Marvins izrausies vadībā, radīsies problēmas viņu noķert. Pirmajā braucienā tas izdevās, jo bijām ātrāki par viņiem, diemžēl otrajā pakaļdzīšanās nevainagojās panākumiem.”

Līdzjutēji zināja stāstīt, ka Vanlušena motociklam starp abiem braucieniem esot nomainīts dzinējs, jo braucējs laikam redzēja, ka ar esošo nespēj ātrumā konkurēt ar Baksa motociklu, un tas izrādījās pareizais lēmums.

Jautāts par samērā neveiksmīgo startu, K. Stupelis stāsta, ka zināmā mērā vainojama tehnika: “Gan pirmajā, gan otrajā braucienā pārdesmit metru pēc starta neslēdzās nākamajā ātrumā, kas neļāva parādīt, uz ko esam spējīgi. Trasē to īpaši nejuta, bet tieši starta taisnē tas atstāja sekas. Fiziski biju sagatavojies. Sestdien jutos labi, pirmajā braucienā arī, bet otrajā pēdējās minūtēs, kad redzējām, ka tomēr nespējam pietuvoties līderiem, nedaudz zuda cīņas spars. Padoties nepadevāmies, bet sapratām, ka tikai viņu kļūda var mainīt situāciju, taču Marvins nekļūdījās.”

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc sestā posma vadībā ar 273 punktiem ir Vanlušens, ar 234 punktiem seko Hermanss, bet Bakss un Stupelis, kas šosezon piedzīvojuši vairākus smagus kritienus, ar 174 punktiem no sestās vietas pacēlušies uz trešo. Kaspars atzinīgi vērtējot šo panākumu, tomēr neslēpj, ka ne jau tādēļ braukuši uz Cēsīm: “Braucām pēc uzvaras! Līderi kopvērtējumā ir pārliecinošā vadībā, taču, kamēr nevienam čempionu kronis nav pasniegts, čempions nav kronēts. Motokrosā var notikt viss kaut kas, jo šis ir tehniskais sporta veids, tāpēc nākamajos posmos mums atliek cīnīties, lai uzvarētu braucienos!

Tomēr no Cēsīm braukšu prom ar pozitīvām emocijām. Man ļoti patika pabraukt savā trasē. Jā, te varbūt biju aizņemtāks, jo gribēju vairāk laika veltīt cilvēkiem, kuri aktīvi seko manām gaitām, kuriem vienmēr paziņoju, kā sokas. Te viņi atbrauca, jo Cēsis tomēr tuvāk Vecpiebalgai, un centos atrast laiku arī viņiem.”

Runājot par sacensību atmosfēru, jāteic, ka skatītāju netrūka, lai gan, protams, nevar salīdzināt ar tiem neskaitāmajiem tūkstošiem, kas bija tolaik, kad savā trasē vēl brauca Serģis/ Rasmanis. Tieši to laiku atcerējās daudzi līdzjutēji.

“Ierados, lai paskatītos, kā būs šogad. Protams, būtu naivi cerēt, ka emocijas būs tās pašas, jo tolaik blakusvāģu motokrosam bija cits svars, Kristers ar Arti bija labākie, un visi gribēja viņus redzēt. Lai gan pagājis daudz gadu, sajūta tāda, it kā tas būtu noticis nesen.

“Šobrīd izklaižu piedāvājums ir tik milzīgs, ka cilvēkam jāizvēlas, kurp doties, bet ir jauki atkal sadzirdēt šo īpašo blakusvāģu klases rēkoņu trasē,” teica cēsnieks Andris Eglājs.

Skatītāju vidū arī daudz K. Stupeļa fanu, vecpiebaldzēni viņu gan uzmundrināja trasē, gan sveica pēc finiša, neskatoties uz otro vietu, jo viņiem viņš vienmēr ir uzvarētājs un atbalstīt savējo ir goda lieta.

Sacensību rīkotājs Kristers Serģis atzina, ka pasākums izdevies, par to vislielākais paldies komandai, kas gādāja par sekmīgu norisi: “Pēc ilgāka laika atkal rīkojot tik augsta līmeņa sacensības, bija svarīga komanda, kas par visu parūpēsies. No starptautiskās žūrijas saņemta visaugstākā atzinība par trases sagatavošanu, jo šajā sausajā periodā trasē putekļu nebija. Paldies trases sagatavotājiem, jo, atklāti sakot, par to bija lielākais satraukums.”

Blakusvāģu motokrosa pasaulē zinoši cilvēki Cēsu trasi novērtējuši kā ideāli piemērotu tieši šim motokrosa veidam, tā ir kompakta, pārredzama, te ir īpaša mājīguma sajūta. “Zelta zirga” trase Ķegumā ir lieliski piemērota solo klases MX GP sacensībām.

No žūrijas saņemti vien daži aizrādījumu par infrastruktūru, proti, ka vajadzējis vairāk motociklu mazgāšanas vietu, vēl papildu dušas. K. Serģis norāda, ka tas izdarāms, bet viss atduras pret izmaksām. Šoreiz budžets bijis limitēts, viss tika darīts atbilstoši iespējām. Gribējies arī redzēt, kā cilvēki reaģēs uz to, ka Cēsīs atkal ir motokross, vai tas kādam vairs interesē.

“Bez īpašas reklāmas sanāca itin daudz skatītāju. Pieļauju, ka varbūt viņiem gribējās redzēt lielāku šovu, bet šoreiz tas nebija primārais. Galvenais bija sagatavot trasi, lai braucēji apmierināti, un visi teica tikai tos labākos vārdus. Šovu vienmēr var noorganizēt, bet ko dod šovs, ja trase slikta, putekļaina un braucēji ir neapmierināti,” saka K. Serģis.

Lai arī visu laiku nācās sekot sacensību organizācijas jautājumiem, K.Serģim izdevies noskatīties arī abus finālbraucienus. “Prieks redzēt, ka ienāk jaunā paaudze, diemžēl ne no Latvijas. Beļģijā, Nīderlandē aug laba jaunā maiņa, tur šis motokross joprojām cieņā. Ja pirms gadiem bija bažas, vai šis sporta veids nepazudīs, tagad var teikt, ka turpinājums ir. Latvijā konkurētspējīgu ekipāžu nav, tas ir viens no apstākļiem, kāpēc skatītāju nav tik daudz. Skatītājiem vajag tos, kuri cīnās par uzvarām. Dabūt latviešu ekipāžas varētu, bet, ja neviena reāli necīnās par līdera pozīcijām, uz to skatītāji nenāks. Protams, arī citiem ir nelielais līdzjutēju pulciņš, paldies šiem aktīvajiem, bet kopumā skatītāji nāk redzēt uzvarētājus. Tā ir visos sporta veidos, skatītājiem vajag varoņus, nevis dalībniekus.”

Jautājot par nākamajiem gadiem, vai pasaules mačus redzēsim vēl, K. Serģis norāda, ka ir trīs iespējamie scenāriji: “Pirmais – turpinām, iedibinot to kā ikgadēju tradīciju; otrais– atkal ieturam 12 gadu pauzi; trešais– pieņemam aizvadītās sacensības kā skaistas beigas šim stāstam. Tagad visām ieinteresētajām pusēm jānāk kopā un jāsaprot, kuru izvēlamies.”

Šoreiz otrie. Pasaules čempionāta motokrosā blakusvāģiem 6. posmā Cēsīs uzvarēja Beļģijas/ Nīderlandes duets Marvins Vanlušens/ Bens van den Bogārts (centrā). Otrajā vietā nīderlandieša Etjēna Baksa un vecpiebaldzēna Kaspara Stupeļa (no kreisās) ekipāža, bet trešie Nīderlandes/ Francijas duets Koens Hermanss/ Nikolā Musē.