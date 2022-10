Badmintona līderu paraugstunda

Labākie. Vīriešu vienspēlēs godalgotās vietas izcīnīja: sudrabu Andis Bērziņš (no kreisās), zeltu - Ivo Keišs, bronzu - Valters Šķēle. Foto: no albuma Vīriešu vienspēlēs godalgotās vietas izcīnīja: sudrabu Andis Bērziņš (no kreisās), zeltu - Ivo Keišs, bronzu - Valters Šķēle.

Uz tradicionālajām ikgadējām badmintona sacensībām “Cēsis – Hanzas pilsēta” vīriešu grupā bija ieradušies arī divi pārstāvji no Latvijas Badmin­tona federācijas reitinga pirmā sešinieka. Ar savu klātbūtni pagodināja spēlējošais Latvijas jauniešu izlases treneris no Valmieras Andis Bērziņš (reitingā 2. no 649) un sporta kluba “Saulrīti” pārstāvis Ivo Keišs (5.no 649). Vienspēļu tabulā valmierietis tika izlikts kā pirmais, cēsnieks – kā otrais spēlētājs atbilstoši reitingam.

Pa ceļam uz finālu Andis divos setos pieveica cēsniekus Jēkabu Antonu un Valteru Šķēli. Savu­kārt Ivo, arī divos setos, pieveica valmierieti Elvi Pēter­sonu un siguldieti Ivaru Petrovski. Abi finālisti tika izsaukti uz Pūces ielā esošās sporta zāles otrā badmintona laukuma, un duelis varēja sākties. Vajadzēja gandrīz stundu, lai trijos setos noskaidrotu uzvarētāju. Šoreiz Fortūna bija pagriezusi savu vaigu pret mājnieku Ivo. Lieki piebilst, ka spēle bija dinamiska, abi demonstrēja savu pieredzi un meistarību.

Pārējo spēlētāju snieguma rezultātā sekojošas izcīnītās vietas: A grupa, dāmas – Grieta Jer­ma­cāne, Ieva Pakalna, Liene Pērkone; kungiem – Ivo Keišs, Andis Bērziņš, Valters Šķēle, Ivars Petrovskis, Elvis Pēter­sons, Elmārs Jurciņš.

B grupa, dāmas – Kristiāna Tī­­lika, Linda Romanovska (Val­miera), Melissa Takanbekova, Sofija Puķīte (Valmiera), Eli­zabete Ābelīte (Baloži), Adriāna Širaka; kungiem – Roberts Treijs (Sigulda), Jānis Muiž­nieks, Džeims Tomass Mūrs.

Dubultspēles, dāmām – Grieta Jermacāne/ Melissa Takanbe­kova, Ingūna Aldiņa (Jēkabpils)/ Aiga Strazdiņa (Cēsis), Elīna Grante /Evija Kvēpa Vēbere(abas Carnikava), Alta Kraukle (Val­miera)/Sofi-ja Puķīte, Aleksandra Mav­ropulo (Valmiera)/ Linda Ro­manovska.

Kungiem – Andis Bērziņš/ Elvis Pētersons, Guntis Kļaviņš/ Uldis Lazdiņš (abi Jēkabpils), Elmārs Jurciņš /Juris Kaņeps, Jānis Muižnieks/ Aivis Romka, Ivars Petrovskis/ Roberts Treijs.

Jauktās dubultspēles: U. Laz­diņš/ I. Aldiņa, G. Kļaviņš/ M. Takanbekova, J. Muižnieks/A. Strazdiņa.