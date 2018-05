“Aveka” panāk “Lodi”

Bronzas vīri. Cēsu komanda “Puta” Jāņa Šica piemiņas turnīrā izcīnīja bronzas godalgas, palaižot priekšā Valmieras un Rīgas futbolistus. Foto: No albuma Cēsu komanda “Puta” Jāņa Šica piemiņas turnīrā izcīnīja bronzas godalgas, palaižot priekšā Valmieras un Rīgas futbolistus.

Tradicionālais pavasara futbola turnīrs Cēsīs atzīmēja 30.jubileju, bet jau 29 gadus tas notiek kā Jāņa Šica piemiņas turnīrs.

Lai arī turnīra rīkotāji gaidīja lielu komandu pieplūdumu, viņiem nācās vilties, pieteicās vien 13 komandas. Šobrīd rīkotāji ir minējumos, kāpēc tā – vai datums bija nepareizi izvēlēts, varbūt hokeja čempionāts traucēja, vai jāmeklē cits iemesls. Maz arī mājinieku, no Cēsīm tikai četras komandas, pārējās no Rīgas (trīs), Valmieras (divas), pa vienai no Raunas, Līgatnes, Liepas, Vecpiebalgas.

Vispirms notika priekšsacīkstes četrās apakšgrupās, no kurām izslēgšanas spēlēm kvalificējās divas labākās komandas. Priekšsacīkšu lielākais pārsteigums bija Rīgas komandas “Tente”, kas vēl nesen spēlēja Latvijas telpu futbola čempionāta virslīgā, zaudējums 0:8 pret debitantiem “Aboubakar” no Valmieras. Rīdzinieki tā arī nespēja izkļūt no grupas, līdzīgs liktenis piemeklēja arī komandas “Unikālie” (Liepa), “Pērkons”, “Līgatnes Zenīts” un “Sēņu veči” (Vecpiebalga).

Jau tradicionāli pārsteiguma balvas tika pirmo vārtu guvējiem katrā no trim laukumiem. Tās saņēma R. Mitenieks (“Trops”), E. Reķis (“Rauna”), A. Tkačenko (“Puta”).

Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā “Aboubakar” ar 4:0 pieveica volejbola kluba “Cēsis” komandu, kas izmēģināja spēkus futbola bumbas pārvaldīšanas mākā. Komanda “Triors” ar 2:0 pārspēja Cēsu atklātā čempionāta uzvarētājus “Rauna”, “Aveka” ar 1:0 pieveica “Vaivīti”, bet komanda “Puta” no tālākās cīņas izslēdza pērnā gada turnīra uzvarētājus “Brālis” (Valmiera).

Lielajā finālā četras komandas aizvadīja viena apļa turnīru. Ar simtprocentīgu rezultātu – trijās spēlēs trīs uzvaras – to noslēdza Rīgas “Aveka”, sesto reizi kļūstot par turnīra uzvarētājiem. Ar to viņi panākuši komandu “Lode”, tagad abas dala turnīra visu laiku titulētākās komandas godu. Uzvarētāju komandā spēlēja: S. Cvetkovs, A. Panfilovs, D. Liukonens, J. Macuks, A. Kondratjevs, M. Auziņš.

Otrajā vietā Valmieras komanda “Aboubakar”, bet trešajā vietā Cēsu komanda “Puta”, kurā spēlēja: V. Ivanovs, D. Martinovs, M. Kļaviņš, E. Jolkins, A. Tkačenko, I. Tomsons, D. Admirhanovs, V. Vaičiļa, D. Kručinskis.

Aiz goda pjedestāla palika komanda “Triors”.

Šī gada turnīrā aizvadītajās 25 spēlēs gūti 55 vārti, vidēji 2,2 spēlē, kas ir viens no labākajiem rādītājiem turnīra vēsturē. Iespējams, sava nozīme mākslīgajam segumam, jo atzīmēšanas vērts fakts, ka tikai četrās spēlēs uzvarētāju nācās noskaidrot pēcspēles sitienos. Parasti šādu spēļu bijis daudz vairāk.

Turnīra rezultatīvākais spēlētājs bija J. Plāte no Valmieras komandas, kurš guva 11 vārtus, tas ir pēdējo gadu labākais rādītājs. Par labāko vārtsargu atzīts S. Cvetkovs (“Aveka”), sešās spēlēs ielaižot tikai vienus vārtus. Vērtīgākā spēlētāja balvu saņēma M. Auziņš (“Aveka”).

Rīkotāji saka paldies tiesnešiem, atbalstītājiem, stadiona darbiniekiem, līdzjutējiem un komandām par atsaucību. Jācer, ka nākamgad, kad stadionā būs arī tribīnes ar citu nepieciešamo infrastruktūru, komandu pulks būs lielāks.