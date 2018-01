Autovadītājs ar pasažieriem iebēg krūmos un apmētā policijas auto ar akmeņiem

Foto: publicitātes | Valsts policija

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 29.decembra līdz 2. janvārim, saņemta informācija par 290 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 39 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 124 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 41 nodarījums pret īpašumu, kā arī 24 ceļu satiksmes negadījumi. Vienā no negadījumiem saņemta informācija par vienu cietušo. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 13 vadītāji. Noformēti 320 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 124 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

29.decembrī pulksten 23:01 Gulbenes novadā, Lizumā, Kalna ielā, 1980.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Opel”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 1,59 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

30.decembrī pulksten 7:47 Gulbenes novadā, Daukstu pagastā, autoceļa Ozoli – Liezēre – Tirza – Stāķi 52. kilometrā, 1989.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Mercedes-Benz” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,51 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

30.decembrī pulksten 14:30 Madonas novadā, Liezēres pagastā, veicot kāda medību kluba pārbaudi pēc medībām, policijas darbinieki konstatēja, ka 1988.gadā dzimis vīrietis, būdams reibumā, pārvadāja medību ieročus. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 1,01 promili. Medību ieroči tika izņemti. Savukārt blakus sēdētājs, 1962.gadā dzimis vīrietis, medībās piedalījies bez mednieka sezonas kartes un medību atļaujas. Arī šajā gadījumā tika izņemts medību ierocis. Par pārkāpumiem personām noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Vecgada dienā, 31.decembrī, pulksten 4:11 saņemta informācija, ka Rūjienā, Raiņa ielā, nenoskaidrota persona, iespējams, vada nenoskaidrotu automašīnu alkoholisko dzērienu iespaidā. Izbraucot policijas norīkojumam, tika apturēta automašīna “Opel Vectra”. Izrādījās, ka tās vadītājs, 1992.gadā dzimis vīrietis, transportlīdzekli vadījis, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,22 promiles. Kamēr policijas darbinieki formēja administratīvā pārkāpuma protokolu, tikmēr vadītājs kopā ar diviem pasažieriem sāka demolēt apturēto automašīnu, sabojājot dienesta transportlīdzekli. Pēc tam kompānija iebēga krūmos un sāka apmētāt dienesta automašīnu ar akmeņiem. Vēlāk personas uzsāka bēgšanu. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, policija noskaidro notikušā apstākļus.

31.decembrī pulksten 8:43 Amatas novadā, Nītaures pagastā, pa vietējas nozīmes ceļu, 1969.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Ford Mondeo” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, turklāt arī būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 1,38 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

1.janvārī pulksten 12:58 Kocēnu novadā, Rubenē, Valmieras ielā, 1969.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Toyota” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams arī alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,18 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

1.janvārī pulksten 12 Amatas novadā, Drabešu pagastā, autoceļa Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) 74. kilometrā, 1964.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Audi”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Ceļu satiksmes negadījumā cieta vadītājs, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policijas darbiniekiem radās pamatotas aizdomas par to, ka vīrietis transportlīdzekli vadījis reibumā, līdz ar to šoferītim nozīmēta alkohola koncentrācijas pārbaude. Policija noskaidro notikušā apstākļus.