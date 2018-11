Autovadītājs alkohola reibumā bēg no policijas un avarē

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 65 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti divi nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 11 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 15 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 22 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem trijos gadījumos ir trīs cietušie. Deviņi negadījumi no visiem reģistrētajiem notikumiem bija sadursmes ar uz ceļa uzskrējušiem dzīvniekiem. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies divi auto vadītāji. Noformēti 86 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 36 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

12.novembrī pulksten 15:45 Beverīnas novadā, Kauguru pagastā, autoceļa Valmiera – Smiltene 6.kilometrā, notika automašīnu “VW Golf” un “VW Sharan” sadursme. Situācija radās “VW Sharan” veicot kreiso pagriezienu, nedodot priekšroku taisni braucošai automašīnai. Negadījumā cieta “VW Golf” vadītājs, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušo.

12.novembrī pulksten 16:46 Smiltenes novadā, Launkalnes pagastā, autoceļa Smiltene – Gulbene 8.kilometrā, automašīnas “VW Golf” vadītājs uzbrauca uz ceļa braucamās daļas izskrējušam meža dzīvniekam – alnim. Automašīnas vadītājs pēc notikušās sadursmes tika nogādāts traumpunktā.

12.novembrī pulksten 17:20 Limbažos, Rīgas ielā, “VW Golf” vadītājs uz gājēju pārejas uzbrauca virsū sievietei. Sieviete bija gandrīz jau šķērsojusi pāreju, kad sajutusi nelielu sitienu, pēc kura nokritusi. Cietusī notikuma vietā atteicās no medicīniskās palīdzības un devās mājup, taču vēlāk devusies uz ārstniecības iestādi, kur konstatēti nelieli miesas bojājumi. Uzsākta administratīvā lietvedība.

13.novembrī pulksten 00:02 Valmierā, Tērbatas ielā, policija apturēja kādu “Opel Vectra” vadītāju. Likumsargam dodoties pie automašīnas un veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi, “Opel” vadītājs pēkšņi uzsāka automašīnas kustību un bēgšanu no policijas ekipāžas. Tika uzsākta pakaļdzīšanās un vairākkārtēja policijas darbinieku prasība apturēt transportlīdzekli. Pazūdot no policistu redzesloka, vēlāk vajātā automašīna tika atrasta avarējusi Rūjienas novada, Lodes pagastā, taču tās vadītājs notikuma vietu bija pametis. Policija izmeklē notikušo.

Laika posmā no 11.novembra līdz 12.novembra rītam Valmierā, Stacijas ielā tika nozagta automašīna “VW Golf”. Pulksten 16:27 automašīna tika atrasta Alojas novada, Braslavas pagastā. Policija aizturējusi aizdomās turamo personu. Uzsākts kriminālprocess.

12.novembrī Madonas novadā no kāda uzņēmuma teritorijas nozagtas smago automašīnu lietotās rezerves daļas. Policija skaidro notikušā apstākļus un materiālos zaudējumus.

12.novembrī pulksten 11:05 Gulbenes novadā, Jaungulbenes pagastā, autoceļa Tirza – Jaungulbene – Liede 15.kilometrā, likumsargi apturēja kādu automašīnas “Dodge” vadītāju. Tika konstatēts, ka vīrietis piedalās ceļu satiksmē bez jebkāda veida transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām, kā arī būdams smagā alkohola reibumā – 3,03 promiles. Pulksten 15:35 Rūjienā arī tika apturēts iereibis vīrietis, kurš pārvietojies ar automašīnu “Audi” esot 2,13 promiļu reibumā. Abiem vīriešiem noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.