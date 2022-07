Autokrosa čempionāta Lietuvas posmā mūsējie nākamie aiz pjedestāla

Gatavi startam. Cēsnieki Rihards (no kreisās) un Mareks Daiņi Eiropas autokrosa čempionāta Lietuvas posmā. Foto: publicitātes Cēsnieki Rihards (no kreisās) un Mareks Daiņi Eiropas autokrosa čempionāta Lietuvas posmā.

Ar Cēsu autosportistu panākumiem un arī elpu aizraujošām avārijām Nacionālajā klasē, iespaidīgu skatītāju daudzumu, kā arī kaislībām trasē un dalībnieku parkā aizvadīts Eiropas autokrosa čempionāta Lietuvas posms sporta kompleksā Vilkyciai.

Papildu klasē, kas allaž skatītājiem ir bijis kā saldais ēdiens, uzvaru sasniedza cēsnieks Jānis Gustāns. Viņa mašīnas specifikas dēļ ar to mierā nebija konkurenti lietuvieši. Savukārt daudzi nebija mierā ar konkurentiem lietuviešiem, jo viņi nekautrējās visas nedēļas garumā slānīt ne tikai Latvijas braucējus, bet arī savu tautiešu mašīnas, cīņas trasē padarot par kaujas lauku. Tā pusfinālā tika nopostīta Cēsu autokrosa komandas Mexa Racing Team braucēja Riharda Daiņa automašīna, pa buktei dabūja katrs no latviešiem.Par spīti gada pauzei sportā otro labāko rezultātu šajās sacīkstēs sasniedza Mareks Dainis no Cēsīm, bet ar ātrumkārbas un beigta amortizatora problēmām finālā finišēja ceturtajā vietā. Rihards Dainis vispirms tehnikas problēmu, vēlāk avārijas dēļ palika ārpus finālistu pulka, klasificēts 14.vietā. Mareks Dainis dalās pārdomās par piedzīvoto: “Gāja skarbi. Šīs laikam bija manas autosportista karjeras vistrakākās sacīkstes. Par Jāņa uzvaru prieks, esmu gandarīts arī par savu ceturto vietu, jo tādā konkurencē pēc gada pauzes un ar dažādām tehnikas problēmām tikt tik augstu – tas man ir sasniegums. Visā sacensību laikā nepadevās starti, bet ko startā zaudēju, to braucienu laikā atkaroju, pusfinālā izdevās par uzvarēt, turklāt savu sīvāko konkurentu apdzinu pēdējā apļa pēdējā līkumā. Žēl, ka neizdevās izpildīt komandas nolemto uzdevumu – abiem ar brāli tikt finālā.

Lietuvieši šajās sacīkstēs brauca nekorekti. Tas, ko Lietuvas sportists izdarīja ar Rihardu pusfinālā startā, mūsu komandā izraisīja gan dusmas, gan vilšanos. Ja tu redzi, ka blakus esošā mašīna tev ir par puskorpusu priekšā – nu uzspied bremzes, nevis stum, līdz auto sāniski atduras pret metāla barjeru. Mašīna cūkām, bet sportistam vajag neatliekamo palīdzību. Labi, ka Rihardam viss beidzās labi. Lai vai kā, viss tas, ko lietuvieši darīja trasē un ko runāja par mums dalībnieku parkā, lai paliek uz viņu sirdsapziņas. Letiņi, īpaši cēsnieki, viņiem parādīja nopietnu pretspēku -– divi no mums, četri latvieši, finišēja Top4 pozīcijās.”

Jānis Gustāns šogad turpinās startēt Latvijas autokrosa čempionātā, Rihards Dainis vēl domā, ko šajā sezonā darīt tālāk, bet Mareks Dainis sola autokrosa karjeras turpinājumu nākamgad.