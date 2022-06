Autobusu pietura Taurenē ieguvusi jaunus vaibstus

Atjaunotajā pieturā. Iedzīvotāji priecīgi par jauno grāmatu apmaiņas kiosku. Foto: Iveta Rozentāle Iedzīvotāji priecīgi par jauno grāmatu apmaiņas kiosku.

Skaisti atjaunotā Taurenes autobusu pietura kļuvusi par informācijas māju, kur, atverot logu aizbīdņus, atklājas grāmatu apmaiņas kiosks, bet mājiņas logos skatāmi un lasāmi stāsti par Taureni.

Tur redzamas gan skaistākās apskates vietas – Nēķena muiža, Bānūžu svētavots, dzirnavas, Brežģa kalns-, gan kāds agrāk pār Gauju bijis tilts un informācija, ka senāk šeit ganījušies tauri.

Idejas autore, ainaviste Vineta Radziņa teic, ka pietura ar savu īpašo izskatu ir Taurenes atpazīstamības zīme un iebraucējiem rada pirmo iespaidu par vietu, uz kuru viņi atbraukuši. Arī pagasta kultūras nama vadītāja Ginta Babre vērtē, ka pietura atrodas pašā centrā, tātad iedzīvotājiem ir ērti pieejama – gan vietējiem, gan garāmbraucējiem. Turklāt otrpus ielai atrodas degvielas uzpildes stacija, tur piestāj daudzi, redzot jauko, atjaunoto namiņu, cilvēkiem būs interese gan par to, gan tajā izvietoto informāciju apskatīt tuvāk: “Un, ja skatāmies nākotnē, degviela kļūst arvien dārgāka, tāpēc, iespējams, vairāk brauksim ar autobusu, līdz ar to pieturā pavadīsim vairāk laika. Sapratām, ka te ir īstā vieta, kur sniegt informāciju par Taureni, par skaistākajiem apskates objektiem šajā pusē, jo ne visi tos zina, taču iepazīstoties var vēlēties aiziet vai aizbraukt apskatīt.”

Ideju katrā Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes pagastā īpaši labiekārtot kādu no skaistākajam vietām rosināja Vineta Radziņa. Par Taurenes pieturu viņa teic: “Tā ir vieta, kura pelnījusi, lai par to atceras ilgāku laiku. To atjaunojām ar pietāti pret vēsturi un dabu. Ar cieņu un mīlestību pret zemi un cilvēkiem. Taurenes ģerboņa autors Raimonds Rinkevičs un viņa darbs bija viena no pamatidejām atjaunošanas plānā.” Darba grupā piedalījās Aiga Kalniņa, Indra Paseka, Ginta Babre, Lelde Burdaja, Māris Kalniņš, Andris Lapiņš, Guntis Davidovs. Ginta Babre stāsta: “Katram bija savas idejas un redzējums, katrs deva pienesumu ar savām krāsām, domām un idejām, kopīgi papildinot un saliekot visus puzles gabaliņus, nonākot pie šāda kopsaucēja un skaista rezultāta.”

Ginta Babre pastāsta, ka viņa rosinājusi ideju par grāmatu maiņas kioska izveidi, kuru sākotnēji veido grāmatas no vēsturnieces, taurenietes Spodras Ergardes grāmatu kolekcijas, ko viņas meita Marika dāvināja muzejam, lai tās neietu zudumā. Jau pirmajās grāmatu apmaiņas punkta atvēršanas dienās bija vērojama cilvēku interese un prieks, ka arī viņi varēs papildināt vietu ar izdevumiem no sava grāmatu plaukta. Savukārt logos redzamās Nēķena muižas skices ir mākslinieces Aigas Kalniņas zīmējumi, kuru oriģināli redzami muižas ēkā.

Tā kā Taurenes Nēķena muiža piedalās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētā akcijā “Apceļosim Latvijas pilis un muižas”, pieturā ir iespēja saņemt nepieciešamo uzlīmi akcijas kontrollapai.

Pietura atjaunota ar pašvaldības līdzfinansējumu. Pieturas atjaunošanas projekts uzsākts 2021. gadā, laikā, kad nevarēja notikt publiskie pasākumi, tādēļ tika domāti citi veidi, kā radīt prieku vietējiem iedzīvotājiem, pievēršoties dažādu vietu labiekārtošanai un atjaunošanai.

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Vecpiebalgas pagastā pazīstama ir īpaša vieta “Viesistaba”, Dzērbenē – labiekārtota atpūtas vieta, kur izmantots arī pagasta ģerbonis.