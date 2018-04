Augsti novērtēti mūspuses būvobjekti

Māja kokos. Gada labāko būvju nominācijā "Ainava" prestižo 2.vietu saņēmusi pie Niniera ezera augstu kokos esošā otrā oriģinālā māja "Baltais čiekurs", kura patlaban guvusi lielu tūristu atsaucību. Foto: Marta Martinsone - Kaša Gada labāko būvju nominācijā "Ainava" prestižo 2.vietu saņēmusi pie Niniera ezera augstu kokos esošā otrā oriģinālā māja "Baltais čiekurs", kura patlaban guvusi lielu tūristu atsaucību.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) tika godināti 2017.gada Latvijas labākie būvnieki, augstus apbalvojumus un atzinības vārdus veltot arī vairākiem Cēsīs un apkaimē būvētiem objektiem.

Visaugstāko novērtējumu no vēsturiskā Cēsu rajona objektiem izpelnījies Cēsu pilsētas stadions – par pirmajā celtniecības kārtā paveikto saņemta 1.vieta prestižā apbalvojuma nominācijā “Aina­va”. Stadiona projekta autors ir uzņēmums “BM-Projekts”, galvenais būvuzņēmējs – pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”. Projekta pasūtītājs – Cēsu novada dome. Pašvaldības vadītājs Jānis Rozen­bergs, paužot gandarījumu par apbalvojumu kā apliecinājumu pareizi izvirzītiem mērķiem, vērš uzmanību uz stadiona otrajā kārtā atlikušajiem darbiem – tribīnēm un telpām sportistiem. Pašval­dības mājaslapā jau izziņota stadiona atklāšana 15.aprīlī.

Otro vietu tūliņ aiz stadiona ieņēmusi Priekuļu pagastā pie Ni­niera ezera uzceltā jau otrā atpūtas māja kokos “Baltais čiekurs”. 2015.gada vasarā vēstījām par šādas augstu kokos būvētas mājas ieceri un sāktajiem darbiem. Tur izveidotā viesu nama administratore Maija Valaine “Druvai” pastāstīja, ka pērn aprīlī pabeigta jau otrā šāda būve, kas pieteikta konkursam. “Baltais Čiekurs” ir ar skatu uz ezeru vērsta 27m2 mājiņa ar terasi, tā atrodas sešus metrus virs zemes. Salīdzināju­mam – pirms trim gadiem būvētais un turpat teju blakus esošais “Čiekurs” uzbūvēts aptuveni četrus metrus virs zemes, tam ir nedaudz mazāka platība – 22m2 – taču plašāka ir terase. Abas mājiņas naktsmītņu rezervēšanas vietnēs Airbnb.com un Booking.com tiek piedāvātas cenu amplitūdā 110 līdz 125 eiro par nakti. No līdzšinējiem viesiem saņem vien izcilas atsauksmes par izdomu, noskaņu, kā arī apkalpošanas kva­litāti. M.Valaine apstiprināja, ka vasarai mājiņas lielākoties rezervētas un pat tagad – aprīļa vēsajā laikā – esot nakšņot gribētāji.

Starp godinātajiem nominācijā “Publiskā jaunbūve” atzinību saņēmusi Cēsīs bijušajās sanatorijas ēkās izveidotā viesnīca “Villa Santa”. “Dzīvojamās jaunbūves” kategorijā atzinību saņēmis arī sešu dzīvojamo māju ciemats Pārgaujas novada Raiskumā : “Hiacintes”, “Acālijas”, “Peoni­jas”, “Jasmīni”, “Narcises” un “Lavandas”.

Konkursa noslēguma ceremonijā apbalvojumi vēl tika pasniegti kategorijās: “Inženierbūve”, “Pār­­bū­ve”, “Atjaunošana”, “Res­taurācija” un “Būve ārzemēs”. Izceļot veiksmīgu būvju valstisko nozīmību, atzīstot, ka tās ir kā dārgakmeņi, kas veido vidi, kon­kur­sā katrai nominācijai arī piešķirts simbolisks akmens nosaukums, piemēram, Cēsu stadions ieguvis Zaļā smaragda titulu. Žūrijai ik gadu ir iespēja pasniegt arī īpašo novērtējumu ārpus visām kategorijām – Lielo balvu par Gada izcilāko būvi, šogad lemts šādu apbalvojumu nepiešķirt.

Labākajiem būvniekiem pasniegtās balvas bija statuetes – marmora kolonnas -, savukārt būvju pasūtītājiem tika pie ēkas vai birojā piestiprināma goda plāksne.

Apbalvošanas ceremonijā piedalījās satiksmes ministrs Uldis Au­gulis, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Kalniņš, kā arī Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Kopumā “Gada labākā būve Lat­vijā 2017” apbalvojumam tika pieteikta 81 būve astoņās dažādās nominācijās jeb būvju kategorijās. Pirmās kārtas atlasi izturēja gandrīz visi pieteikumi – 78 būves, kuras otrajā konkursa kārtā žūrija novērtēja dabā, tiekoties un izrunājot projektu nianses ar būvniekiem. Finālu sasniedza nedaudz vairāk par pusi sākotnējo dalībnieku – 45 būvju komandas. Fināls, kas norisinājās kā projektu skate Rīgas Tehniskās universitātes Arhitek­tūras fakultātē, bija publisks – būvniecības studenti, no­zares prak­tiķi, žurnālisti un ikviens interesents bija aicināts piedalīties un kopā ar žūriju uzklausīt finālistu pieredzes stāstus. Būv­nie­cības jomā nozīmīgā apbalvojuma žūriju šogad veidoja 44 eksperti, kurus bija izvirzījušas 23 nozares sabiedriskās organizācijas, valsts institūcijas un augst­skolas. Pirms uzvarētāju apbalvošanas notika konference, ku­rā Lat­vijas un ārvalstu būvnieki, projektētāji un inženieri dalījās pieredzē.

Ikgadējās būvju skates ietvaros jau trešo reizi notika arī bērnu zīmējumu konkurss, jaunajai paaudzei atainojot sava ciemata un pil­sētas jaunos un renovētos ceļus, tiltus, mājas un laukumus. Šo­gad bijusi līdz šim lielākā jauno mākslinieku aktivitāte – kopumā iesniegti 385 zīmējumi, kurus vērtēja Latvijas Mākslas akadēmijas studenti. Uzvarētāji tika apbalvoti trīs grupās: 1.–3.klašu, 4.–6.klašu un 7.–9.klašu. Soci­ā­la­jā tīklā feisbukā notika skatītāju simpātijas balsojums. No mūsu apkaimes atzinību saņēma Cēsu Mākslas skolas 6.klases audzēknis Dāvids Gābers.

Labāko būvju skate notika jau 20.reizi, tas ir viens no Latvijas simtgades oficiālajiem notikumiem.