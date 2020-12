Augstāko pašvaldības apbalvojumu Cēsu novadā piešķir medicīnas māsai

PIRMĀ SUDRABA BRUŅINIEKA SAŅĒMĒJA. Cēsu klīnikas Ķirurģijas nodaļas virsmāsa Evita Šmite no Cēsu novada pašvaldības vadītāja Jāņa Rozenberga saņem pašvaldības augstāko apbalvojumu – sudraba piespraudi “Bruņinieks”. Foto: Iveta Rozentāle Cēsu klīnikas Ķirurģijas nodaļas virsmāsa Evita Šmite no Cēsu novada pašvaldības vadītāja Jāņa Rozenberga saņem pašvaldības augstāko apbalvojumu – sudraba piespraudi “Bruņinieks”.

Cēsu klīnikas Ķirurģijas nodaļas virsmāsa Evita Šmite vakar saņēma Cēsu novada pašvaldības augstāko apbalvojumu – atzinību par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Pirmo reizi līdz ar šo atzinību tika pasniegta arī sudraba piespraude “Bruņinieks”.

Novada dome ik gadu Latvijas svētku mēnesī godina paš­valdības iestāžu labākos darbiniekus, bet šogad mainīta kārtība, kā tas notiek. Pašvaldības vadītājs Jānis Rozenbergs teic: “Ja iepriekš iestādes pašas noteica labāko darbinieku un mēs tos apsveicām, tad šogad katra iestāde varēja ieteikt vienu vai vairākus cilvēkus, bet mēs, īpaša domes administrācijas darbinieku komisija, vēl izvērtējām un lēmām par viena, labākā no labākajiem, izcelšanu, godinot ar atzinību un īpašu sudraba nozīmi “Bruņinieks”.” No pieteiktajiem darbiniekiem vēl 26 cilvēkiem pēc komisijas vērtējuma tika pasniegts pateicības raksts par godprātīgu amata pienākumu izpildi, ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā, ieguldījumu un sasniegumiem, veicinot Cēsu novada atpazīstamību.

Vēsturiskajā notikumā Cēsu klīnikas konferenču zālē Jānis Rozenbergs Evitai Šmitei, pasniedzot sudraba “Bruņinieku”, sacīja: “Mums ir liels gods jūs sveikt, pateicoties par jūsu izcilajiem panākumiem, attieksmi un piemēru, kādu rādāt. Jūs esat labākā no labākajiem 2020. gada darbiniekiem pašvaldību iestādēs un esat pirmā šī sudraba “Bruņinieka” nēsātāja.” Pašvaldības administrācijas vadītājs Atis Egliņš-Eglītis, kurš apbalvojumam pievienojās ar baltu rožu klēpi, teica, ka no saņemtajiem aprakstiem visvairāk prātā palikuši vārdi – virsstundas, pandēmija, kolēģi: “Šogad īpaši vērtējām cilvēcisko attieksmi, īpašības, par kurām kolēģi rakstīja, raksturojot Evitu Šmiti. Šis ir laiks, kad mēs katrs ar savu darbu un attieksmi esam bruņinieki, tāpēc arī īpaši vēlējāmies izcelt bruņinieku, kas ir Cēsu ģerbonī.” Jānis Rozenbergs papildināja: “Nav noslēpums, ka šis laiks veselības aprūpē ir ļoti saspringts, tāpēc vēl būtiskāk ir palīdzēt un aizstāvēt citam citu. Un brīžos, kad, iespējams, arī emocijas laužas pāri malām, tieši cilvēcība un degsme ir ļoti, ļoti svarīga.”

Cēsu klīnikas galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja – Grunt­mane uzsvēra, ka pavasarī visiem bija stress, arī mediķiem – gan par sevi, gan pacientiem: “Evita bija tā, kura sāka lietas kārtot tā, lai stress mazinātos, lai būtu skaidrība, lai būtu informācija, ko sniegt sabiedrībai. Pateicoties darbinieku apzinīgumam, pandēmijai līdz šim un, cerams, arī turpmāk iesim cauri ar tik labiem rezultātiem.” Pati sudraba “Bruņinieka” saņēmēja Evita Šmite samulsusi skaidroja, ka šis apbalvojums viņai nācis ļoti, ļoti negaidīti, jo darbs vienmēr darīts no sirds, nedomājot, ko par to saņems pretī: “Labi, ka brīdī, kad lasīju domes informāciju par labākajiem darbiniekiem, sēdēju, jo šādu apbalvojumu nekad mūžā nebiju gaidījusi. Bet liels, liels paldies! Šī ir mana vienīgā darbavieta. Noteikti manī arī ir kaut kas no bruņinieka, jo mēs visi šajā laikā esam metušies nezināmajā, lai cīnītos ar briesmām, tiktu līdz mērķim, lai rastu risinājumus. Tas ir darbs, ko paveicam kā komanda.”

Evitu Šmiti (tolaik infekciju kontroles māsu, pašlaik – Ķirur­ģijas nodaļas virsmāsu) šim apbalvojumam izvirzīja Cēsu klīnikas vadība par darbu “Covid-19” pandēmijas apstākļos ārkārtējās situācijas laikā, kā arī turpmākajos mēnešos.

Klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa, darbinieci raksturojot, paudusi: “Evi­ta Šmite bija iesaistīta krīzes vadības komandā, lai izstrādātu rīcības plānus un varētu īstenot SPKC un citu atbildīgo institūciju rekomendācijas, operatīvi veiktu nepieciešamās izmaiņas darba organizācijā, organizētu Karantīnas nodaļas darbu, kas bija svarīgi visu pacientu un darbinieku drošībai. Evita Šmite izrādīja spēju uzņemties atbildību, rūpēties par citu darbinieku motivēšanu, apmācību individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā, kā arī lojalitāti uzņēmumam un nesavtību, strādājot līdz precīzai uzdevuma izpildei, neraugoties uz ieguldītā darba stundām.”

Apbalvojumu – sudraba piespraudi, kurā attēlots Cēsu ģerbonī redzamais bruņinieks, izgatavoja juvelieris Svens Rass.

Cēsu klīnika šajās dienās saņēmusi vēl vienu būtisku atzinību – Veselības ministrijas augstākais apbalvojums “Atzinības raksts” par ieguldīto darbu, atbildību un drosmi “Covid-19” pandēmijas laikā pavasarī, kā arī lojālo, godprātīgo darbu Cēsu klīnikā vairāk nekā 30 gadu garumā piešķirts internās medicīnas ārstei Sandrai Baltrokai. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, apbalvojumu pasniegšana klātienē gan ir atlikta uz vēlāku laiku.