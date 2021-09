Augstais vērtējums pelnīts

Pie novadpētniecības bagātības. Cēsu Centrālās bibliotēkas vadītāja Natālija Krama (no kreisās) akreditācijas komisijas loceklēm Dzintrai Pungai, Astrai Pumpurai un Vandai Bērziņai rāda novadpētniecības materiālu glabātavu. Foto: Sarmīte Feldmane Cēsu Centrālās bibliotēkas vadītāja Natālija Krama (no kreisās) akreditācijas komisijas loceklēm Dzintrai Pungai, Astrai Pumpurai un Vandai Bērziņai rāda novadpētniecības materiālu glabātavu.

Ik pa pieciem gadiem bibliotēkām ir jānokārto akreditācija. Vakar vērtēšanas komisija, kurā darbojas nozares profesionāļi, Kultūras ministrijas pārstāvji, apmeklēja Cēsu Centrālo bibliotēku.

“Akreditācija bija paredzēta jau pavasarī, bet tika pārcelta uz rudeni, savukārt pagastu bibliotēkām tā notika attālināti, un visas tika augstu novērtētas,” pastāsta Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore Natālija Krama.

Komisijas pārstāves izstaigāja visas bibliotēkas telpas, interesējās par katras izmantošanu, iekārtojumu. Pēc tam notika sarunas ar darbiniecēm par ikdienas darbu un problēmām, ieskicēts nākotnē noteikti darāmais.

“Cēsu bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka vienmēr bijusi paraugs, vieta, kur braukt pieredzes apmaiņā,” “Druvai” teica Ventspils bibliotēkas direktore Astra Pumpura un piebilda, ka ir daudz kas, kur cēsnieki ir priekšā citām bibliotēkām, piemēram, novadpētniecībā, virtuālo izstāžu veidošanā.

“Akreditācija ir bibliotēku pakalpojumu kvalitātes monitorings. To rīko Kultūras ministrija, veic nozares vadošie speciālisti, kuri sniedz atzinumu, to vērtē bibliotēku padome, un kultūras ministrs paraksta akreditācijas apliecību,” skaidro Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa, atzīstot, ka pirms gadiem bibliotēku pakalpojumu kvalitāte, arī infrastruktūra Lat­vijā bija ļoti atšķirīga, pašvaldības ir daudz ieguldījušas, lai pilsētās un pagastos būtu mūsdienīgas bibliotēkas. “Lietotāju skaits it kā mazinās, bet aptvērums ir 30 procenti iedzīvotāju. Pakalpo­jumus iedzīvotāji pieprasa, paš­valdība novērtē un uzlabo infra­struktūru, lai tas, kas cilvēkiem nepieciešams, būtu pieejams. Cēsis ir labs piemērs, te ir mūsdienīga bibliotēka, kurā ērti var saņemt visus pakalpojumus. Bū­tiski, ka bibliotekāri ir profe- sionāļi un prot rast atbildes uz ikvienu jautājumu, arī palīdzēt orientēties interneta vidē, kas īpaši svarīgi gados vecākiem cilvēkiem,” pastāsta V.Bērziņa.

N.Krama vērtē, ka akreditācija ir iemesls sakārtot savu māju un saimniecību, tad arī problēmas, pie kurām ikdienā pierasts, kļūst acīmredzamākas. “Pagastu bibliotēkas ļoti gatavojās akreditācijai. Arī katra pašvaldība ir ieinteresēta, lai tās bibliotēka saņemtu augstu vērtējumu. Tas nav tikai prestiža jautājums, tas arī parāda, kādas kvalitātes pakalpojumu saņem iedzīvotāji,” saka N.Krama.

Pārrunājot bibliotēku nozares aktualitātes, protams, tika skarta administratīvi teritoriālā reforma.

Komisijas pārstāves arī tikās ar Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Ati Egliņu – Eglīti. Vērtējumu un ieteikumus, kas bibliotēkas darbā uzlabojams, bibliotēka un pašvaldība saņems mēneša laikā. “Bija patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus,” bilst N.Krama, bet komisijas locekle, Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktora vietniece Dzintra Punga uzsvēra, ka tie ir pelnīti.