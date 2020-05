Atvērto durvju diena attālināti

Attālināti. Ar studiju piedāvājumu tiešsaistes Atvērto durvju dienā iepazīstināja RTU Cēsu Studiju un zinātnes centrs. Foto: Jānis Gabrāns Ar studiju piedāvājumu tiešsaistes Atvērto durvju dienā iepazīstināja RTU Cēsu Studiju un zinātnes centrs.

Mūsu ikdiena lielā mērā pārcēlusies uz virtuālo vidi, arvien vairāk kas notiek attālināti: darbs, mācības, saziņa, koncerti, konsultācijas. Šādā formātā izglītības iestādes rīko arī tradicionālās Atvērto durvju dienas. Kā pirmās to sākušas augstskolas, ar piedāvājumu nākusi Latvijas Universitāte, “Augstskola Turība”, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un citas.

RTU no 20. līdz 30. aprīlim katru dienu tiešsaistē iepazīstina ar kādu no fakultātēm. Tiešsaistes Atvērto durvju dienu pirmdien, 27.aprīlī, savā feisbuka kontā rīkoja RTU Cēsu Studiju un zinātnes centrs. Datuma izvēle nebija nejauša, tieši šajā dienā pirms deviņiem gadiem, 2011. gadā, tika dibināta Cēsu filiāle. Atvērto durvju dienas pirmais tiešsaistes viesis bija filiāles izveidotājs un ilggadējs darbinieks Alvis Sokolovs, kurš pastāstīja par laiku pirms deviņiem gadiem, dalījās atmiņās un pieredzē.

Divus stundu garumā tiešraidē tika stāstīts par aktualitātēm, par mācību iespējām Cēsu Studiju un zinātnes centrā. Par to runāja gan pasniedzēji, gan studenti, īpaši akcentējot, kāpēc izvēlēties studijas Cēsīs, ar ko tās atšķiras no mācībām Rīgā. Bija informācija par prototipēšanas darbnīcas “’theLAB Cēsis”’ sniegtajiem pakalpojumiem gan uzņēmumiem, gan privātpersonām.

RTU Cēsu studiju un zinātnes centra direktors Armands Sīlītis aizvadīto pasākumu vērtē atzinīgi: “Šis bija labs izaicinājums, redzot, cik daudz interesentu pieslēdzās tiešsaistei, sapratām, ka to bija vairāk, nekā parasti ieradās uz šo notikumu klātienē. Šādi sasniedzām plašāku auditoriju.”

Kā ieguvumu viņš norāda arī to, ka pasākums joprojām ir un būs skatāms Cēsu Studiju un zinātnes centra feisbuka profilā, ar to var iepazīties tie, kuri neizmantoja tiešsaistes iespējas. Vakar līdz pusdienlaikam šai Atvērto durvju dienai jau bija vairāk nekā 600 skatījumu.

“Šis laiks liek piemēroties apstākļiem, domāju, to paveicām godam. Jā, nebija tiešā kontakta, taču kā ieguvums ir iespēja ar studiju piedāvājumu iepazīties attālināti, nebraucot uz Cēsīm. Patiesībā kā studiju centrs jau virzījāmies uz attālinātu darbību, kad daļa studiju notiek attālināti no Rīgas, šis laiks ļauj to testēt reālā darbībā. Domāju, situācija iemācīs daudz noderīga,” saka A. Sīlītis.

Kad sāksies uzņemšana Rīgas Tehniskajā universitātē, nav zināms, tāpat kā nav skaidrs, kā tā notiks. Šobrīd zināms, ka līdz 14.augustam turpināsies studiju semestris, bet jaunais sāksies no 14.septembra.

Savai tiešsaistes Atvērto durvju dienai gatavojas arī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā. Tehnikuma komunikācijas spe­ciāliste Liene Sarapova saka, ka tiek domāts, kā šo notikumu noorganizēt iespējami kvalitatīvāk: “Esam pasekojuši, kā to dara citas izglītības iestādes, no-skatījāmies RTU Cēsu Studiju un zinātnes centra piedāvājumu, tagad aktīvi strādājam, veidojot savu.”