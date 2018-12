Atvērti ziedojumiem

Katra devums noderēs. Beatrise Reiziņa, Elīza Eiduka, Elizabete Anna Vīņaude un Sindija Kubliņa satikušas Čiekurmenu un Dod pieci. Foto: Sarmīte Feldmane Beatrise Reiziņa, Elīza Eiduka, Elizabete Anna Vīņaude un Sindija Kubliņa satikušas Čiekurmenu un Dod pieci.

Cēsīs viesojās labdarības maratona “Dod pieci!” īpašais aģents Čiekurmens. Viņš aicināja pilsētniekus ziedot naudu un reizē iegūt iespēju radio “Pieci.lv” ēterā pasūtīt jebkuru dziesmu.

Saziedotie līdzekļi dos iespēju jaunajiem vecākiem 2019. gada pavasarī apmeklēt psiholoģisku un praktisku mācību programmu par emocionālās inteliģences attīstību un veselīgas piesaistes veidošanu ar bērnu. Iespēja mācīties būs bez maksas, to paredzēts nodrošināt visā Latvijā.

Čiekurmens – īpašais ceļojošais aģents jeb Rafaels Ciekurs – kopā ar producentu Kasparu Mauriņu, kurš savulaik strādājis arī Cēsīs “Radio 3”, stundu staigāja pa Rīgas ielu un piesaistīja daudzu uzmanību. “Čiekuram zem čiekurzvīņām ir noslēptas sēklas. To ir tik daudz! Čiekurs ir kā jauns mežs, katru sēkliņu var izsēt, tā uzdīgst. Vērts padomāt, cik gan spēj viena maza sēkliņa,” skaidroja Čiekurmens.

Par katriem ziedotiem pieciem eiro ikviens varēja pasūtīt dziesmas, kuras tika atskaņotas radio no Stikla studijas Rīgā, Doma laukumā. Daudzi cēsnieki Čiekur­menu bija īpaši meklējuši, lai ziedotu. Ik ap brīdim Kaspars sazinājās ar Stikla studiju, Čiekurmens stāstīja par Cēsīs satiktajiem ziedotājiem, un viņi stāstīja par sevi.

Pēteris Štoss Rīgas ielā strauji nobremzēja, izlēca no mašīnas, gērbies tikai džemperī. Radio dzirdējis, ka “Dod pieci!” būs Cēsīs. “Ieriķos, ieraudzījis akcijas busiņu, griezu auto apkārt un brau­ca uz Cēsīm,” pastāstīja Pēteris. Viņa ģimene – sieva Anna, bērni Gabriela un Markuss – no mīļas sirds regulāri kādu iepriecina. “Paši izraugāmies kādu ģimeni, uzzinām, kas bērniem ļoti nepieciešams, un sagādājam. Pieda­lāmies arī akcijā “Dod pieci!”,” cēsnieks teica “Druvai”.

Sindija Kubliņa kopā ar draudzenēm Elīzu Eiduku, Elizabeti Annu Vīņaudi un Beatrisi Reiziņu atnākušas, lai satiktu Čiekurmenu un ziedotu. Kad Kaspars Mauriņš palūdza nedaudz pagaidīt, kamēr sazināsies ar studiju Doma laukumā, Sindija paguva piezvanīt tētim un pateikt, lai klausās radio. Viņa noziedoja no katra ģimenē. “Ma­na ģimene kopā pavada daudz laika. Katras brīvdienas cenšamies kaut kur aizbraukt,” stāstīja Sindija un atklāja, ka ģimene allaž iesaistās “Dod pieci!” atbalstā un svētdien noteikti brauks uz Rīgu, lai būtu klāt akcijas noslēgumā. Beatrise ar lepnumu teica, ka ikdienā atbalsta ģimenes vai konkrētus cilvēkus, kuriem vajadzīga palīdzība.

Kristīne un Oļegs Čaliji bija izgājuši pastaigā ar atvasēm Alek­sandru un Odriju. Oļegs “Druvai” pastāstīja, ka biežāk ar ziedojumiem ģimene atbalsta konkrētus cilvēkus grūtā brīdī, jo tad skaidri zināms, kur tiks izlietots ziedojums.

Čiekurmens bija priecīgs par cēsnieku atsaucību. “Pats svarīgākais, ka cilvēki nav vienaldzīgi, izraujas no darba, sameklē “Dod pieci” aģentu un ziedo. Bija vērts izbraukt no Rīgas, tā ir iespēja citu pilsētu iedzīvotājiem iesaistīties ziedojumu akcijā,” uzsvēra Kaspars Mauriņs un pastāstīja, ka Cēsīs ziedo ģimenes, par to īpašs prieks. “Dziesmas lielākoties ziedotāji izvēlas vienas un tās pašas, ļoti dažādas, tās atkārtojas. Tā kā tēma saistīta ar bērniem, daudzi izvēlējās “Piparkūkas danco”, “Joka pēc alfabēts” un citas bērnu dziesmas. Vai nu bērni izvēlas dziesmas, vai vecāki lūdz atskaņot bērnu mīļākās dziesmas. Bet katrs var izvēlēties savu,” skaidroja K. Mauriņš.

Labdarības maratons “Dod pieci!” tiek rīkots kopš 2014.gada. Sešas diennaktis radio vadītāji speciāli būvētā stikla studijā Doma laukumā Rīgā atskaņo klau­sītāju izvēlētas dziesmas, pieņemot ziedojumus. Minimālais ziedojums par vienu dziesmu ēterā ir pieci eiro. Šī gada ziedojumi caur “Ziedot.lv” tiks novirzīti jaunas bezmaksas mācību programmas veidošanai un ieviešanai jaunajiem vecākiem visā Latvijā. Iepriekšējos gados ziedojumi līdz šim ir novirzīti vientuļiem seni­oriem, bērniem ar īpašām vajadzībām, vēža slimnieku sociālajai rehabilitācijai un atbalsta programmai ģimenēm, kuras vēlas audzināt bērnus no bērnunamiem.