Atvērta labdarības zupas virtuve “Karotes”

Zupas virtuve darbam gatava. Biedrības “Labāka rītdiena” valdes priekšsēdētāja Evija Jēkabsone (no kreisās) un sociālās aprūpes un rehabilitācijas sektora vadītāja Kristīne Zmičerevska pēdējās dienās intensīvi strādājušas, lai šodien varētu atvērt labdarības zupas virtuvi “Karotes”. Foto: Iveta Rozentāle Biedrības “Labāka rītdiena” valdes priekšsēdētāja Evija Jēkabsone (no kreisās) un sociālās aprūpes un rehabilitācijas sektora vadītāja Kristīne Zmičerevska pēdējās dienās intensīvi strādājušas, lai šodien varētu atvērt labdarības zupas virtuvi “Karotes”.

2. novembrī Cēsīs durvis ver biedrības “Labāka rītdiena” labdarības virtuve “Karotes”. Tajā ikviens, kurš nonācis grūtībās, bez maksas var saņemt līdzņemšanai siltu zupu.

Zupas saņēmējiem nav nepieciešamas nekādas izziņas, ikviens, kuram vajadzīgs silts ēdiens, to var saņemt. Biedrības sociālās aprūpes un rehabilitācijas sektora vadītāja Kristīne Zmi­čerevska teic: “Galvenais ir atnākt – senioram, daudzbērnu ģimenēm, bērniem, kuru vecāki ir aizņemti, kaimiņam, kurš var zupu aiznest guļošam senioram. Kād­reiz vecākiem pašiem ir neērti atnākt, bet viņš atsūta bērnu. Esam izvēlējušies tādu laiku no plkst. 14 līdz 16, lai arī skolēns var atnākt pēc zupas. Līdzi jāņem savs trauks, kur zupu ieliet, bet, ja trauka nebūs, to sarūpēsim.”

“Pirmajā dienā paredzēta zemnieku zupa ar gaļu, dārzeņiem – kartupeļiem, burkāniem, sīpoliem -, kā arī putraimiem,” atklāj biedrības “Labāka rītdiena” valdes priekšsēdētāja Evija Jēkab­sone un piebilst, ka pavāri variēs ar zupas sastāvdaļām, bet tajā noteikti būs gaļa.”

Zupas virtuvē darbosies pavāri – brīvprātīgie, kuri jau pieteikušies, – viens vīrietis, un trīs sievietes. Arī Kristīne un Evija nepieciešamības gadījumā ir gatavas ēdienu pagatavot. Jau izstrādāts grafiks, kurā dienā katrs tiek, lai varētu nodrošināt regulāru zupas virtuves darbību.

Pirmajā dienā izvārītas vismaz 30 porcijas zupas. Evija Jēkabso­ne teic, ka, lai gan konkrētu cilvēku skaitu grūti prognozēt, citu līdzīgu zupas virtuvju darbība Kurzemē parāda, ka ar laiku, kad cilvēki cits citam pastāsta, varētu būt arī ap 50 apmeklētājiem dienā. Informācija par zupas virtuvi būs gan sociālā dienesta klientiem, gan informācija izplatīta caur sociālajiem tīkliem, kā arī informācija izvietota labdarības biedrības “Be the light” noliktavā. Evija Jēkabsone vērtē, ka pilsēta ir maza un šāda informācija ātri izplatīsies.

Plānots, ka zupas virtuve strādās no pirmdienas līdz sestdienai ieskaitot. Lai gan uz to ved kāpnes, pie tām ierīkota poga, lai cilvēkam, kas pa tām nevar uzkāpt, zupu nonestu. Ja būs pieprasījums, tad virtuve darbosies ne tikai ziemā, bet arī vasarā. Evija Jēkabsone teic: “Strādāsim pēc pieprasījuma. Protams, dzīves dārdzība un tuvojošais aukstais laiks bija rosinātājs un atgādinātājs jau ilgāku laiku loloto ideju īstenot. Arī zvaigznes sastājās tā, ka tikām pie telpām Valmieras ielā 2, kur kādreiz bija veterinārā aptieka. Tīs dienu laikā izremontējām, lai varētu uzņemt pirmos apmeklētājus.”

Pirmos produktus biedrība ir sarūpējusi pati, bet aicina arī dārzeņu audzētājus, ja viņi vēlas atbalstīt zupas virtuvi, ziedot izaudzēto un produktus, kas noder zupas pagatavošanai. Pirmā saimniecība aicinājumam jau atsaukusies.

Zupas virtuves izveidotāja biedrība “Labāka rītdiena” apsaimnieko arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrus Mārsnēnos, Sērmūkšos un Cēsīs, kā arī tuvākajās dienās atvērs vēl vienu ilgstošas sociālās aprūpes iestādi Valkā.