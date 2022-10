Atver atveseļošanās centru atkarīgajiem

ATKLĀŠANAS PASĀKUMĀ. Atveseļošanās centra “Sober Way” dibinātāji Līga Skrastiņa (no kreisās), Jānis Skrastiņš, piedzīvojumu terapijas speciāliste Kristīne Vilcāne, kā arī dibinātājs un kognitīvi biheiviorālais terapeits Krišjānis Zaremba centra atklāšanas svētkos. Foto: Iveta Rozentāle Atveseļošanās centra “Sober Way” dibinātāji Līga Skrastiņa (no kreisās), Jānis Skrastiņš, piedzīvojumu terapijas speciāliste Kristīne Vilcāne, kā arī dibinātājs un kognitīvi biheiviorālais terapeits Krišjānis Zaremba centra atklāšanas svētkos.

Palīdzēt atveseļoties vielu atkarīgajiem – tāds ir tikko atklātā centra “Sober Way” mērķis. Privātais centrs, kas sāk darbu Raiskuma pagasta “Briedīšos” , nav medicīnas iestāde, bet sniedz atbalstu tiem, kas apņēmušies mainīt dzīvi.

Atveseļošanās programmas pamatā ir kognitīvi biheiviorālā terapija, kas ir pasaulē plaši izmantota un efektīva dažādu problēmu risināšanā, tajā skaitā arī atkarību ārstēšanā. Terapija “Sober Way” tiek apvienota ar citām efektīvām metodēm – piedzīvojumu terapiju, meditāciju, apzinātības treniņu, mentoringu -, pielāgojot programmu konkrētā cilvēka vajadzībām.

Programmā iekļautas dažādas aktivitātes: laivošana, braukšana ar velosipēdiem, kultūras pasākumi, izmantojot novadā esošo piedāvājumu.

Centru izveidojusi Līgas un Jāņa Skrastiņu ģimene, kas paši izgājuši cauri atkarības ellei un ārstēšanai. Trešais partneris ir klīniskais psihologs, kognitīvi biheiviorālais terapeits Krišjānis Zaremba. Plānots, ka centrā atveseļosies neliels skaits cilvēku, pārsvarā seši līdz astoņi, maksimums 12 cilvēki, atveseļošanās programma ilgs vienu līdz trīs mēnešus. Centra klienti ir gan no Latvijas, gan informācija pieejama citās valstīs, jo atkarīgie anonimitātes dēļ labprāt rehabilitāciju iziet ārzemēs.

Vietai, kur palīdzēt atveseļoties vielu atkarīgajiem, meklēja mājīgu un dabas ieskautu vidi. Ko­manda nonāca līdz “Briedīšiem”, kas atrodas Gaujas Nacionālajā parkā, ir ezeru un upju ieskauti. Centra klienti dzīvo mājīgās guļbūvēs bez telefona, datora un citiem kairinātājiem, tādēļ viņiem nepieciešams mācīties komunicēt ar citiem, apzināt personīgās robežas, arī par sevi parūpēties – gatavot ēst, uzkopt mājvietu.

Līga Skrastiņa gan uzsver: “Būtiskākais sākotnēji cilvēkam sev atzīt –esmu atkarīgais -, tikai tad var sākt atveseļošanos.” Kognitīvi biheiviorālais terapeits Krišjānis Zaremba, kuram ir ilga pieredze darbā ar atkarīgajiem, uzsver, ka atveseļošanās procesā uzsvars likts uz indivīda personības stiprināšanu un psiholoģisko noturību, lai cilvēkam izstrādātos jauni uzvedības mehānismi un viņš būtu spējīgs turēties pretī ārē­jiem kairinājumiem.

Līga vērtē, ka bieži izšķirošs mirklis pēc rehabilitācijas ir arī atgriešanās mājās - ierastajā vidē, kur sagaida ierastie kairinājumi. Tāpēc programmas laikā ar cilvēku strādā mentors, kas palīdz pacientam izprast, ko viņš vēlas no dzīves, kā to veidot pilnvērtīgi, kā piepildīs dzīvi pēc atgriešanās mājās: “Ļoti svarīga ir apzinātība, lai nenonāktu līdz recidīvam. Centram ir sadarbība ar terapeitiem, pie kuriem pēc došanās prom no atveseļošanās centra cilvēks var vērsties pēc atbalsta.”

Centra veidotāji uzsver, ka ļoti būtiska arī sabiedrības izglītošana, stereotipu laušana, jo bieži vien reklāmas rada maldīgu priekšstatu, ka dzert ir vilinoši un skaisti, savukārt, ja cilvēks atzīst savu atkarību, viņu nosoda, atveseļošanās ir grūta un notiek slimnīcas vidē.

Jānis Skrastiņš uzsver, ka atkarība nešķiro ne vecumu, ne dzimumu, ne sociālo stāvokli. Ļoti daudzi atkarīgie izlemj slēpt šo problēmu līdz brīdim, kad zaudējuši visu, tikai tad ir spējīgi mest kaunu pie malas un doties ārstēties. Ārzemēs uzņēmēji atbalsta savu darbinieku atveseļošanos, jo darbinieks ir ļoti vērtīgs un ir svarīgi, lai viņš ir vesels. Līga skaidro, ka Latvijā nereti vēl arvien neatzīst (ne tikai pats atkarīgais, bet arī līdzcilvēki), ka atkarība ir slimība.

Lai gan centra atveseļošanās programmas izmaksas ir vairāki tūkstoši, tā dibinātāji atgādina, ka atkarīgo dzīvesveids rada arī lielus izdevumus.

Centra veidotāji ir atvērti sadarbībai ar nevalstisko sektoru, biznesa cilvēkiem, pašvaldību un valsti, lai palīdzētu sabiedrībai kļūt veselīgākai.

Jānis un Līga Skrastiņi ir rīdzinieki, kuri daudz ceļojuši un pārcēlušies uz dzīvi “Briedīšos”. Jānis Skrastiņš pastāsta, ka visu dzīvi ir balansējis starp divām pasaulēm – atkarību un atveseļošanos. Jau pusaudža gados iepazinis alkoholu un narkotikas. Satikušies ar Līgu, viņi kopīgi gājuši gan atkarības, gan arī atveseļošanās ceļu. Vēloties palīdzēt arī citiem atveseļoties, Jānis sākotnēji Rīgā izveidojis biedrību, kurā sāka strādāt ar jauniešiem ar tendenci uz atkarībām. Bet, pašam atveseļojoties ārzemēs, radusies doma par līdzīga centra izveidi Latvijā.

Līga vērtē, ka atveseļošanās centrs ir arī viņas iespēja būt skaidrā, dalīties pieredzē ar citiem un veidot dzīvi tādu, kādu pati vēlas: “Mēs ticam, ka ir svarīgi vienlaikus atveseļot prātu, ķermeni un dvēseli, tāpēc centra programma ir tik daudzpusīga.” Viņi teic, ka vēlas lauzt priekšstatu par atkarību un atveseļošanos, parādot, ka atveseļošanos iespējams sākt mājīgā gaisotnē, atbalstošā atmosfērā.

Centrs darbu testa režīmā pirmajiem klientiem sāka jau vasarā. Viens piemērs, kā “Briedīšos” strādā, ir pasākums, kas notika Jāņos. Cilvēki, kas te atveseļojas, kopā ar ģimenēm trīs dienas piedalījās Līgo pasākumā, kas bija bez alkohola. Tā guva pieredzi, kā skaisti svinēt svētkus bez atkarību raisošām vielām.

“Sober Way” tapis, pateicoties privātu investoru ieguldījumam.