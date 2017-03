Atsāks maksāt par mežacūkām

Lai samazinātu mežacūku populāciju, tā ierobežojot Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) no 24.februāra atsāks maksāt medniekiem 50 eiro par katru nomedīto mežacūku mātīti, informēja PVD pārstāve Ilze Meistere.

Izmaksas tiks segtas no ĀCM apkarošanas programmas, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Par atvēlētajiem 875 000 eiro varētu nomedīt līdz pat 17 500 dzīvnieku.

Lai saņemtu atlīdzību, medniekam līdz ar aizpildītiem dokumentiem PVD teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz pierādījumi, ka nomedītais dzīvnieks ir sievišķā dzimuma īpatnis.

Sīkāku informāciju par apmaksas kārtību var saņemt, sazinoties ar PVD teritoriālajām struktūrvienībām. Nomedīto mežacūku mātīšu pierādījumus pieņems līdz šā gada 5.decembrim vai līdz brīdim, kad būs iztērēts programmai paredzētais finansējums.

Šogad Latvijā ĀCM konstatēts 236 mežacūkām. Mēra dēļ šogad nācies likvidēt arī 13 544 mājas cūkas.

PVD aicina ikvienu, kurš mežā, grāvmalē vai kur citur pamana nobeigušos mežacūku, ziņot par to savai pašvaldībai, kas nodrošinās tās savākšanu.

Kā ziņots, pērn medniekiem par mežacūku izšaušanu, lai ierobežotu sērgas izplatību, tika izmaksāti 1 809 850 eiro. Mednieki ir saņēmuši samaksu par paraugu no nomedītajām mežacūkām piegādāšanu PVD, laboratoriskai izmeklēšanai uz ĀCM un arī – klasisko cūku mēri, bet lielākā daļa no summas ir izmaksāta par piegādātajiem paraugiem no nomedītajām mežacūku mātītēm.

ES līdzfinansētās ĀCM apkarošanas programma tika sākta 2015.gada novembrī, un plānots, ka mežacūku populācijas blīvums tiks samazināts līdz vienai mežacūkai uz 200 hektāriem.

2014.-2015.gada medību sezonā nomedīta 44 871 mežacūka – 75% no plānotā skaita. Savukārt 2015.-2016.gada medību sezonā nomedīts vairāk nekā 45 000 mežacūku, kamēr sezonā pieļaujamais medību limits bija 58 000 dzīvnieku.