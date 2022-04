Atsākoties velosezonai, aktīvi paliek arī velozagļi

Sākoties velosezonai, diemžēl aktīvāki paliek arī velosipēdu zagļi. Šogad valstī reģistrētas jau 162 velosipēdu zādzības. Valsts policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neatstāt savu velosipēdu bez uzraudzības, bet, ja tomēr tas jāatstāj – atstāt to drošā vietā.

Šī gada pirmajos trīs mēnešos Valsts policija reģistrējusi 162 velosipēdu zādzības. Janvāra mēnesī valstī kopumā fiksētas 37 zādzības, februārī – 54, savukārt pēdējā mēneša laikā zādzību skaits ir palielinājies – martā reģistrēta 71 zādzība.

No 162 zādzību gadījumiem, visvairāk velosipēdu zādzības reģistrētas Rīgas reģionā – kopumā 103 zādzības, tomēr arī citos reģionos zādzības reģistrētas pietiekami bieži. Kurzemes reģionā – 22 zādzības, Zemgales reģionā – 17, Latgales reģionā – 11, savukārt Vidzemes reģionā – 9 velosipēdu zādzības.

Velosipēdu īpašniekiem jāņem vērā, ka velosipēdi visbiežāk tiek izzagti no dažādām uzglabāšanas vietām – kāpņutelpām, pagrabiem un palīgtelpām. Siltajā laikā būtiski pieaug arī zādzības brīvā dabā, piemēram, pie veikaliem, novietnēs, pie mājām. Lai zaglis nevarētu īstenot savus nodomus, Valsts policija aicina parūpēties par sava velosipēda drošību:

Reģistrē – ja to nozags, velosipēdu būs vieglāk atrast,

Neatstāj bez uzraudzības, bet ja tomēr jaatstāj – atstāj to drošā vietā,

Pieslēdz – ar drošu atslēgu (u veida, ķēde vai akordeoniņš)

Pieslēdz pareizi – pieslēdz visu rāmi nevis tikai daļas

Pieslēdz arī iekštelpās – glabājot velosipēdu kāpņutelpā vai uz balkona, velosipēds vienmēr ir jāpieslēdz,

Ja Tavs velosipēds ir nozagts, ziņo policijai, zvanot uz 110.

Valsts policija atgādina, ka velosipēda reģistrācija arī palīdz izvairīties no zagta īpašuma iegādes. Pirms lietota velosipēda iegādes, pircējiem CSDD mājaslapā ir iespēja pārliecināties vai noskatītais velosipēds ir reģistrēts kā zagts. Ja informācija par velosipēdu norāda, ka tas ir zagts, tad to pirkt nedrīkst un par to attiecīgi jāziņo policijai.