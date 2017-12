Atsākas otrais aplis

Cēsu novada florbola čempionātā aizvadītas pirmās otrā apļa spēles. Komandām spēļu grafiks bija samērā spraigs. Divās dienās katra izpēlēja četras spēles, izcīnītie un zaudētie punkti ienesa zināmas izmaiņas turnīra tabulā.

Līderpozīcijas vēl vairāk nostiprināja komanda “Einšteins”, kas sestdien pirmajā spēlē pēcspēles metienos uzvarēja “Farm Dumperi.lv Club” 4:3, uzvaras bullītis Andra Rodionova kontā. Nākamā spēlē pēcspēles metienos ar 3:4 zaudējums pret “Brenguļiem”. Svētdien svinētas uzvaras abās spēlēs 5:3 pret “SK Fono” un 6:2 pret “Auciems”, un šobrīd turnīra tabulā ar 29 punktiem viņi ir pārliecinoši līderi. Aizvadītajās 12 spēlēs piedzīvoti vien divi zaudējumi.

Uz otro vietu pakāpusies komanda “Auciems”, kas aizvadītajās četrās spēlēs guva trīs uzvaras, piedzīvoja tikai vienu zaudējumu pret līderiem. Šobrīd no līderiem “Auciemu” šķir seši punkti, bet no tuvākajiem sekotājiem – “Maribu” – četri. Aizvadītajās četrās spēlēs gāja kā pa kalniem, divas uzvaras, divi zaudējumi, viens no tiem pret “pastarīšiem”- komandu “OSR”.

Šajās četrās kārtās pierādījās jau turnīra galvenā tiesneša Jura Markova prognozētais, ka sezona būs spraiga, rezultāti neprognozējami. To apliecina tas, ka trešo vietu no septītās šķir tikai trīs punkti, un katra nākamā spēle var ieviest izmaiņas turnīra tabulā.

Pa 19 punktiem ir komandām “Maribu” un “Amata”, par diviem mazāk “ Farm Dumperi.lv Club” un “FYA Shots”, bet vēl par punktu mazāk komandai “Brenguļi”. Jāteic, ka aizvadītās nedēļas nogales lielākie neveiksminieki bija “Farm Dumperi.lv Club”, kuri nespēja izcīnīt nevienu uzvaru. Divās spēlēs zaudēts pēcspēles metienos. Turnīra tabulu ar 11 punktiem noslēdz “SK Fono” un “OSR”. Nākamās divas kārtas jau šajā sestdienā.