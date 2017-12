Atklāti divi nelegāli medījumu gaļas produktu ražošanas uzņēmumi

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), sadarbībā ar Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (VP ENAP) darbiniekiem, atklājis divus nelegālus gaļas pārstrādes uzņēmumus, kuros antisanitāros apstākļos notika cūku, aitu un medījumu gaļas sadale, kā arī ražoti un realizēti medījumu gaļas konservi.

Viens no nelegālajiem uzņēmumiem bija ierīkots Cēsīs, pašā pilsētas centrā, kādas ēkas pagrabstāva telpās, savukārt otrs – Cēsu novadā, pamestās kautuves telpās. Pamestajā kautuvē tika sniegti arī dzīvnieku kaušanas un gaļas sadalīšanas pakalpojumi.



Abos gadījumos, papildus tam, ka uzņēmumi nav reģistrēti PVD, tātad – nav arī pārbaudīti, konstatēti rupji higiēnas prasību pārkāpumi – telpās valdīja netīrība, iekārtu virsmas bija klātas ar gaļas atliekām, taukiem un citiem sadzīves netīrumiem, izejvielas un gatavā produkcija stāvēja uz grīdas, telpas nebija piemērotas ražošanai, lai nodrošinātu drošu un higiēnas prasībām atbilstošu ražošanas procesu. Abu nelegālo uzņēmumu darbība ir apturēta, saražotā produkcija – vairāk nekā 1 200 konservu kārbas un izejvielas izņemtas no aprites. PVD ir uzsācis lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, kuras ietvaros tiks lemts par piemērojamo sodu.

Papildus iepriekš minētajiem gadījumiem, sekojot līdzi informācijai sociālajā tīklā Facebook un portālā ss.com, PVD identificēja divus aizdomīgus sludinājumus, kuros piedāvāts iegādāties no medījumu gaļas ražotus gaļas izstrādājumus. PVD, sadarbībā ar VP ENAP darbiniekiem, veica produktu kontrolpirkumus un konstatēja, ka tos izplata personas, abos gadījumos – mednieki, kuri pārtikas apritē iesaistījušies, savu darbību nereģistrējot PVD, tātad – nelegāli. Gan vienā gadījumā, gan otrā personas skaidroja, ka medījumu gaļas izstrādājumus – no mežacūku, bebru, briežu gaļas ražotas desas un konservus, neražo paši, bet gan kādas citas personas. PVD pārbaudes laikā konstatēja, ka abos gadījumos gaļas izstrādājumi nav marķēti atbilstoši prasībām – nav nekādas informācijas par preci, tās ražotāju nedz konserviem, nedz desām, līdz ar to nav zināms, kādos apstākļos tie ražoti un kāda produktu izcelsme.

Arī šajos gadījumos PVD ir uzsācis lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, kuras ietvaros tiks lemts par piemērojamo sodu.

PVD atgādina – rūpējoties par savu veselību, pārtikas produktus iegādājieties tikai legālās tirdzniecības vietās! Ja iegādājaties pārtikas produktus internetā, vienmēr pārliecinieties, ka persona vai uzņēmums ir atrodams PVD uzņēmumu reģistrā – tātad darbojas legāli. Neiegādājieties preci, ja nav zināma tās izcelsme – uz preces nav marķējuma, kurā norādīts pārtikas produkta sastāvs, derīguma termiņš, kā arī ražotājs.