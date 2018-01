Atklātas jaunās dabas takas

Darbs paveikts. Spītējot lietainajam laikam gada pēdējā darba dienā, Cēsu novada pašvaldības darbinieki pirmie iepazinās ar jauno dabas taku, kas ved virs Spoguļklintīm. Foto: Marta Martinsone-Kaša Spītējot lietainajam laikam gada pēdējā darba dienā, Cēsu novada pašvaldības darbinieki pirmie iepazinās ar jauno dabas taku, kas ved virs Spoguļklintīm.

Gada nogalē apmeklētājiem atklātas divas dabas takas Cēsīs pie Gaujas, kas ir kā papildinājums Cīrulīšu dabas takām. Viena taka ved gar Zvanu klintīm, tā sākas pie Gaujas tilta, otra izbūvēta virs Spoguļklintīm. Takas ļaus iepazīt līdz šim mazpazīstamus dabas objektus, un lielais apmeklētāju skaits gadumijas brīvdienās rāda, ka cilvēki novērtē šo iespēju.

Latvijas pirmajā neatkarības laikā Zvanu klintis bija zināma, atpūtnieku iecienīta vieta, taču pēc tam aizauga ar kokiem un palika slēptas ļaužu acīm. “Ideja par takas ierīkošanu gar Zvanu klintīm bija sen, vien trūka finansējuma. Līdzīgi ar taku virs Spoguļ­klintīm. Mums bija informācija, ka tur ir cilvēku iemīta taciņa, jo daudzi vēlas iziet virs klintīm, no kurienes paveras brīnišķīgs skats. Piedevām šajās takās vietām jau sākās zemes erozija, ko bija nepieciešams novērst. Sapratām, ka vajadzētu ierīkot drošāku pastaigu vietu, un tieši tad radās iespēja startēt Eiropas fondu finansējuma piesaistē, ko izmantojām, realizējot abas ieceres,” stāsta I. Ādamsone.

Dēļu klājuma taka gar Zvanu klintīm ir gandrīz 360 metrus gara, tajā ierīkota skatu platforma, soliņi un informācijas stendi. Savukārt taka ar kāpnēm un skatu platformām virs Spoguļklintīm ir 440 metrus gara.

I. Ādamsone norāda, ka taku izbūve nebija vienkārša, jo Zvanu klinšu taka vijas cauri mitrājam, kas apgrūtināja būvniecību, savukārt Spoguļklinšu takas izbūvi apgrūtināja atrašanās vieta, jo piebraukšana ar transportu šim posmam nav iespējama. Lai ieceres īstenotu, būvniekiem – akciju sabiedrībai “Siguldas būvmeistars” – galvenokārt nācās izmantot roku darbu. Materiālus pieveda ar mazjaudas tehniku, diemžēl pat ar to rudens mitrajā periodā tika sabojātas piebrauktuves un celiņi, taču pavasarī, līdzko laika apstākļi kļūs labvēlīgi, tie tiks salaboti. Pašvaldībā informē, ka pavasarī tiks salabots arī esošais un dažviet jau nolietotais Cīrulīšu dabas taku klājums.

Taku izbūvē izmantoti koksnes polimēru dēļi, kas nodrošina taku ilgmūžību, tomēr savu īpašību dēļ tie nav piemērots segums nūjošanas nūjām, tādēļ jaunajās takās tās nav ieteicams izmantot.

“Jaunie taku posmi aprīkoti ar skatu platformām, soliņiem un informatīvajiem stendiem, kas ļauj aplūkot Gaujas senleju no vēl neredzētiem skatupunktiem,” piebilst vides speciāliste.

Tagad uz Spoguļklintīm iespējams paraudzīties gan no apakšas, no tur jau gadiem bijušās takas, gan no vēl nebijuša skatupunkta – no klints augšas.

Taku izbūve, ieskaitot projektēšanu, būvniecību, autoruzraudzību un būvuzraudzību, kā arī bioto­pu izpēti pirms projektēšanas, izmaksājusi aptuveni 209 tūkstošus eiro, no tā Eiropas Re­ģio­nālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 85 procenti, kā arī valsts budžeta dotācija 3,75 procenti. Jaunajās dabas takās uzstādīts tūrisma plūsmas skaitītājs, lai būtu uzskaite, cik šie tūrisma infra­struktūras objekti ir apmeklēti.

Cēsu Tūrisma attīstības un informācijas centra vadītāja Andra Magone norāda, ka šis ir pirmais tūrisma plūsmas skaitītājs šajā pusē: “Tas bija nepieciešams, jo šajā objektā cilvēku plūsma nekādi netiek uzskaitīta, tāpēc nav zināms, cik tie apmeklēti. Lai varētu turpināt startēt projektos, mums jāzina, kā apmeklētāju plūsma mainās. Iegūtā informācija ļaus plānot turpmāko infra­struktūras attīstību, tas noderēs arī uzņēmējiem, kuri tur darbojas, lai plānotu savu darbību. Šī ir pirmā vieta, kur uzstādām plūsmas skaitītāju, taču Cēsīs vēl ir dažas vietas, kur plānojam tādus ierīkot.”

A. Magone arī norāda, ka lielais cilvēku pieplūdums gada nogalē liek domāt par mašīnu kustības regulēšanu un virzīšanu. Jādomā, kā panākt, lai automašīnas netiktu atstātas uz ceļa, lai netiktu izbraukātas pļavas, lai pastaigu cienītāji aizbrauc līdz labiekārtotam stāvlaukumam pie “Žagarkalna” kem­pinga un tad aiziet līdz vienai vai otrai jaunajai dabas takai.

Jāatzīmē, ka projekts “Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pār­gaujas novados” neaprobežojas tikai ar šīm divām takām. Jau rakstīts, ka par projekta finansējumu tiks atjaunota un labiekārtota ūdens ņemšanas vieta pie cēsnieku iecienītā Rūcamavota un pastaigu taka gar Sarkanajām klintīm. Tiks izvietotas informatīvās plāksnes, norādes, soliņi. Pilnībā tur tiks nomainīta esošā infra­struktūra, padarot to drošāku videi un gājējiem. Par šo projekta daļu atbild Pārgaujas novads, bet pēc darbu beigšanas šo objektu nodos apsaimniekošanai Dabas aizsardzības pārvaldei, jo avots un Sarkanās klintis atrodas uz pārvaldes zemes. Pēc darbu beigšanas pie avota un klintīm Cēsu novada pašvaldība, kuras lietošanā nodots stāvlaukums, veiks tā rekonstrukciju, nedaudz paplašinot, kā arī veicot citus darbus, lai šajā vietā var novietot vairāk automašīnu.